Никому ни пара

Правительство Пермского края разработало поправки к действующему с 1 марта в регионе закону о запрете продажи вейпов. Проект предполагает значительное ужесточение их оборота. Авторы предлагают сделать незаконной продажу, а также хранение и распространение вейпов и других электронных устройств для курения. Представители бизнеса считают, что у региона нет таких полномочий. Также они опасаются, что рынок сбыта может перейти в нелегальный сектор. Все замечания разработчики отклонили. Предполагается, что новая редакция закона может вступить в силу уже в сентябре. Эксперты говорят, что обход закона возможен через онлайн-торговлю.



Региональное правительство разработало изменения в закон Пермского края о запрете продажи устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а также о внесении изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях». Проект документа опубликован на сайте министерства экономического развития региона. В частности, инициатор предлагает к действующему запрету на продажу никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления еще и запрет на их хранение и распространение. Субъектами правонарушения являются собственники торговых объектов. Планируется, что закон в новой редакции вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Публичные консультации по данному законопроекту прошли с 26 марта по 10 апреля. Как следует из опубликованных документов, на проект поступило четыре замечания, но ни одно из них не было учтено. Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае предложил доработать проект закона, поскольку в нем не определено понятие «распространение», это может повлечь произвольное толкование в правоприменительной практике.

Также замечания поступили от Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации малоформатной торговли (АМТ) и «Опоры России». По мнению организаций, «законопроект принимается субъектом Российской Федерации в отсутствие полномочий на федеральном уровне» и может вступить в противоречие с действующим законодательством страны. С этой позицией разработчики не согласились.

Представители АКОРТ в своих замечаниях также выразили опасения, что в результате вступления в действие нового закона продажа никотинсодержащей продукции перейдет в нелегальный сектор. На это разработчик ответил, что за нелегальную торговлю предусмотрено административное наказание. В результате и это замечание было отклонено.

Напомним, Пермский край стал первым регионом России, где с 1 марта этого года полностью запретили продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем добавки никотина и устройств для нагревания. Исполнение контролируют органы местного самоуправления. Им даны полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы: для должностных лиц 15–20 тыс. руб., для юридических лиц — 50–100 тыс. руб. С 1 марта 2024 года в Прикамье также действует закон, запрещающий продажу вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции в торговых павильонах. Было введено и ограничение рекламы этих товаров.

После вступления в силу закона от 1 марта зампред правительства Пермского края Алексей Чибисов сообщил о намерении разработать к нему поправки. Такую необходимость он объяснил тем, что пермские предприниматели пытаются «придумать схемы обхода». В частности, владельцы киосков маркируют жидкости для устройств как «пищевые добавки» и таким образом продолжают их продажу. В связи с этим министерство планировало разработать поправки, которые исключат неис­полнение закона. В поправках правительство собиралось ссылаться на правоприменительную практику Рес­публики Дагестан.

Отметим, что, по данным геосервиса 2ГИС, с января по март 2026 года число точек по продаже вейпов в Перми сократилось на 2,5%. На март 2026 года в Перми насчитывалось около 400 точек продажи электронных сигарет и табака. Интересно, что владельцы некоторых магазинов и киосков с 1 марта объявили, что не продают вейпы, а «сдают их в долгосрочную аренду».

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Алексей Головченко отмечает, что власти края планируют запретить не только распространение и хранение устройств потребления никотинсодержащей продукции, но и ее частей. То есть проект устраняет разночтения, когда, например, жидкости и стики не считались частями таких устройств. По его словам, контроль исполнения может осуществляться через плановые проверки и составление административных протоколов, а для изъятия этих товаров возможно взаимодействие с полицией. «Но эффективность такой меры низкая,— полагает господин Головченко.— Ее обход возможен через маркет-плейсы и доставку из других регионов. Онлайн-продажи без применения мер на федеральном уровне регион блокировать не может».

Ирина Суханова