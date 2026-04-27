NYT: Монетный двор США закупал золото колумбийских наркокартелей

Монетный двор США закупает золото из шахт, контролируемых колумбийскими наркокартелями и правительством КНР, заявила газета The New York Times в своем расследовании. В Монетном дворе утверждают, что золото для изготовления инвестиционных монет на 100% американского происхождения.

NYT приводит и другие примеры происхождения золота, используемого Монетным двором. Среди них — металл из ломбардов Мексики и Перу или закупленный у компании из Гондураса, разрушившей местное кладбище ради добычи металла.

Как пишет газета, «Монетный двор — последнее звено в сложной цепочке закупок золота сомнительного происхождения». Через несколько продавцов драгоценный металл поступает на аффинажный завод компании Dillon Gage в Техасе, слитки которого считаются американского происхождения, следует из расследования NYT.

В 1985 году Конгресс США запретил Монетному двору изготавливать монеты из иностранного золота, чтобы избежать получения металла из стран, обвиняемых в нарушении прав человека. Как утверждает NYT, Монетный двор «всегда игнорировал этот запрет и не выяснял происхождение золота».

После публикации расследования NYT министр финансов США Скотт Бессент заявил, что проведет проверку практик закупки золота. Сам Монетный двор сообщил, что использует «в основном» американское золото и предпринимает меры для того, чтобы лучше отслеживать его происхождение.

Яна Рождественская