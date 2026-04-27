Инвестору отказали в участке под гостиницу на Казанском шоссе ради нижегородцев

Компании «Эталон», принадлежащей соучредителям группы «Агат», отказали в выделении участка площадью 2,2 тыс. кв. м под строительство гостиницы на Казанском шоссе, 1Б в Нижнем Новгороде. Региональный совет по земельным и имущественным отношениям отклонил заявку из-за близости участка к многоквартирному дому.

Ранее этот участок, принадлежащий муниципалитету, предоставляли в аренду аффилированной заявителю компании «Пассат-С» под экопарковку. В его границах находятся зеленые насаждения, пункт охраны и местный проезд. «Эталон» на пятне застройки площадью 825 кв. м намеревается возвести гостиницу за 450 млн руб.

В региональном минграде сначала предложили отложить вопрос до заседания архитектурного совета, чтобы посмотреть, какое здание там можно разместить.

Мэрия выступила категорически против проекта. Директор городского департамента градразвития Алла Коновницына сказала, что очень активные местные жители уже жалуются на автосалон, который находится рядом, а если построить еще и гостиницу, то будет социальный взрыв. Сейчас запрашиваемый участок выступает буфером между магистралью и многоквартирным домом.

Представитель «Корпорации развития Нижегородской области» предложил не отказывать вовсе, а сначала посмотреть, можно ли там разместить здание, не нарушая нормы по естественному свету для жителей дома. Также, по его словам, там сохранится местный проезд и часть насаждений.

Председательствующий на совете зампредседателя правительства Артур Батурский сказал, что сейчас можно отказать заявителю, но если он урегулирует вопросы с мэрией, то вернуться к вопросу повторно.

Главный архитектор региона Сергей Попов в свою очередь назвал проект несуразным и заявил, что архсовет однозначно откажет. С учетом его мнения совет отклонил заявку.

Как писал «Ъ-Приволжье», на том же заседании совет одобрил выделение под гостиницу участка на улице Панина, где мэрия намеревалась строить дом детского творчества.

Ирина Швецова