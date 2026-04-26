Планируемый под дом творчества участок в Нижнем Новгороде отдают инвестору

Региональный совет по земельным отношениям предварительно одобрил заявку ООО «Металлоизделия» на аренду участка площадью 1,8 тыс. кв. м под строительство гостиницы в границах улиц Панина, Полтавской и Гаражного проезда в Нижнем Новгороде. Против выступала мэрия, которая рассчитывала построить там дом детского творчества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: с заседания земельного совета Фото: с заседания земельного совета Следующая фотография 1 / 2 Фото: с заседания земельного совета Фото: с заседания земельного совета

Инвестор намерен возвести здание на этом и соседнем участке, который уже у него в собственности. Срок реализации проекта оценивается в 69 месяцев, объем инвестиций – от 278 до 375 млн руб.

Директор городского департамента градразвития Алла Коновницына пыталась отстоять территорию, отметив, что по ней было много жалоб жителей. Они неоднократно просили сделать там сквер, но городские власти им отвечали, что планируется строительство соцобъекта. «Нас точно не поймут»,— высказалась представитель мэрии.

Глава областного минимущества Сергей Баринов сказал, что строительство социального объекта там невозможно, инвестор вложился в покупку соседнего участка, а министерство уже устало бороться с несанкционированной парковкой, поэтому площадке нужен хозяин.

Директор компании-инвестора Михаил Журавлев дополнил, что для строительства соцобъекта должно выдерживаться расстояние в 25 м от дороги, из-за чего построить дом творчества там будет нельзя.

Заявку инвестора одобрили при условии решения ряда вопросов. В том числе необходимо будет подготовить проект планировки и межевания, привести участок в соответствие градрегламенту и получить согласие собственника дороги на примыкание выезда с территории.

Ирина Швецова