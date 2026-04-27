После стрельбы в Сургуте рядом с кафе возбудили дело

В Сургуте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после инцидента со стрельбой, в котором пострадали два человека, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Накануне в полицию поступило сообщение о стрельбе у одного из развлекательных заведений города. Сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали на место происшествия и установили личности всех участников конфликта. По предварительным данным, 29-летний местный житель из хулиганских побуждений произвел не менее трех выстрелов из травматического пистолета. В результате двое граждан 1988 и 1985 годов рождения получили телесные повреждения.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Следственные органы проводят дальнейшие мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным Telegram-канала «К-Информ Сургут», разборки устроили посетители «Музкафе». Сначала между ними произошла драка, затем один из них достал пистолет из машины и несколько раз выстрелил.

Ирина Пичурина