Нижегородское минспорта инициировало проверку концессионера Сормовского ФОКа

Министерство спорта Нижегородской области намерено через суд расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта», которое не выполнило обязательства по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей. По словам министра спорта Дмитрия Кабайло, он также обратился в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить действия концессионера при строительстве ФОКа на проспекте Кораблестроителей.

«Мы обсуждали проблемы с созданием спорткомплекса, концессионер ссылался на то, что не смог привлечь кредит. Текущая строительная готовность объекта составляет порядка 25-30%, но в рамках разбирательств с организацией необходимо будет провести экспертизу с точной оценкой готовности и понесенных при строительстве расходов», — сообщил Дмитрий Кабайло. После разрыва отношений с подрядчиком и сверки расходов власти намерены искать нового концессионера или подрядчика для достройки спорткомплекса. Месяц назад с ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта» также было взыскано более 25 млн руб. задолженности за проект ФОКа, с иском к обществу выходил генеральный проектировщик ООО «Инженерные системы и сети».

Заемное финансирование в 2024 году оценивалось в 1 млрд руб., финансовым партнером проекта рассматривался «Совкомбанк». Напомним, строить ФОК в Сормовском районе Нижнего Новгорода начали еще при губернаторе Валерии Шанцеве более десяти лет назад. Первая концессия по созданию объекта с ООО «Регион-НН» была заключена в 2014 году. Однако ни первый, ни второй концессионер не смогли построить этот спортивный комплекс.

