В МВД предупредили о распространении фишинговых ссылок на ложный «сайт СКР»

Преступники распространяют фишинговые ссылки в профильных чатах, в которых общаются жертвы мошенников. Пользователей чаще всего заманивают по ссылкам обещаниями компенсаций за украденные средства или якобы для перерасчета выплат участникам СВО. Об этом сообщили в УБК МВД.

«Через ботов распространяются ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы, — сообщили в полиции. — Злоумышленники копируют реальные новости и дополняют их "контактами для связи"».

В профильном управлении МВД напомнили, что настоящие ведомства «не работают через чаты, ботов и не предлагают компенсации по личным обращениям в мессенджерах». Там добавили, что с помощью подобных схем мошенники пытаются получить личные данные потенциальных жертв, чтобы позднее сделать их соучастниками преступлений.