В результате атаки ВСУ погибла женщина и ранен мужчина в Белгородской области

Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. От полученных ранений находившаяся в машине женщина погибла на месте. Об этом 24 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сильно пострадал также водитель автомобиля. У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья, минно-взрывная травма и баротравма. Раненого направили в отделение реанимации.

Загоревшаяся машина полностью уничтожена.

«Ъ-Черноземье» сегодня писал, что за прошлые сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате повреждены 12 транспортных средств и семь жилых помещений. Кроме того, в Белгороде в больницу обратилась женщина, пострадавшая 22 апреля при атаке беспилотника, она госпитализирована.

Денис Данилов