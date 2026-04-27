Обвиняемого в смерти пациента врача из Верхней Пышмы освободили от наказания

В Верхней Пышме врача-эндоскописта Алексея Беду признали виновным в смерти пациента по ч. 2 ст. 109 УК РФ, ему ограничили свободу на два года девять месяцев, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Однако его освободили от наказания, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности истек во время предварительного следствия.

Алексей Беда является медиком местной центральной городской больницы имени П.Д. Бородина, инцидент произошел в августе 2023 года. Суд установил, что врач во время операции нарушил технику и методику безопасного проведения вмешательства — пациент получил травматическое повреждение. После завершения операции врач не провел необходимых обследований для поиска повреждения, из-за чего у пациента развилось угрожающее жизни состояние, которое повлекло его смерть.

Приговор не вступил в законную силу.

