В Ростовской области произошло 11 пожаров, один человек погиб

В Ростовской области за прошедшие сутки, 26 апреля, ликвидировали 11 техногенных пожаров. В результате происшествий погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Кроме того, за сутки были устранены последствия двух дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекались 96 человек и 24 единицы техники.

По данным ведомства, 27 апреля в регионе запланировано 22 выжигания сухой растительности в пяти муниципалитетах.

Константин Соловьев