Мария Захарова: больше всего товаров в Удмуртии завозят из КНР, Белоруссии и США

Удмуртия сотрудничает более чем с 85 государствами, приоритетные партнеры республики — страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Ижевске 24 апреля. Ее слова передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

«Удмуртия — динамично развивающийся регион с высокотехнологичной экономикой, выстраивающий свои внешние связи с учетом тесного взаимодействия с дружественными государствами»,— сказала Мария Захарова. По ее словам, торговый оборот Удмуртии увеличился на 12,6% за девять месяцев 2025 года относительно аналогичного периода 2024-го, составив $576,2 млн.

Основные экспортные поставки осуществляют в Казахстан (28,2%), Белоруссию (20,6%), Турцию (15,2%). В торговых позициях преобладают машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, древесина, продовольствие. Больше всего товаров в республику завозят из Китая (67,4%), Белоруссии (10,5%) и США (5%).

«Развитие внешнеторговых экономических связей Удмуртии основывается на 14 соглашениях о сотрудничестве. Среди партнеров региона — Белоруссия, Китай, Узбекистан, ЮАР»,— добавила госпожа Захарова. Она добавила, что регион активно расширяет географию контактов.