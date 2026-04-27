В Зернограде отключат водоснабжение до 28 апреля

В Зернограде временно приостановили подачу воды. Причиной стали плановые ремонтные работы на водоводе, расположенном на пересечении улиц Крупской и Дьяконенко. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение водоснабжения началось с 01:00 сегодня, 27 апреля. Ориентировочное завершение ремонта и возобновление подачи воды — до 17:00 28 апреля. Ответственной за проведение работ назначена организация МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ». Для жителей города организовали подвоз воды по заявкам.

Константин Соловьев