Из Свердловской области выдворили более 800 нелегальных мигрантов с начала года

В первом квартале 2026 года судебные приставы Свердловской области выдворили из региона за пределы России 837 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.

Все задержанные прибыли в Россию для работы, но находились на территории страны без законных оснований. Суд признал их виновными по ст. 18.8 КоАП РФ и назначил штраф, а также обязал покинуть пределы государства.

Выдворения иностранцы ожидали в центрах временного содержания. После оформления всех необходимых документов приставы доставили их к пунктам пропуска через государственную границу.

