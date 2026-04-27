Экс-глава госуправления железных дорог Китая арестован по обвинению во взятках

Бывший начальник Национального управления железных дорог Китая Фэй Дунбинь арестован, ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупных размерах, сообщает агентство «Синьхуа».

Расследование в отношении подозреваемого в коррупции начинал Государственный надзорный комитет, который передал дело в прокуратуру. Верховная народная прокуратура КНР выписала ордер на арест чиновника. Суммы взяток пока не называются, как и услуги, которые обещал чиновник за полученные деньги.

Фэй Дунбинь возглавлял госуправление железных дорог с октября 2022 года по июнь 2025 года.

Эрнест Филипповский