Владислав Свиблов приобрел активы в проекте по добыче ниобия в Приангарье

Собственник группы «Ареал» Владислав Свиблов приобрел активы в проектах по добыче ниобия в Иркутской области, переработке вольфрама в Республике Тува. Общий объем инвестиций предпринимателя оценивается не менее чем в 150 млрд руб., пишет «Ъ».

Согласно отчетности компании за прошлый год, Владислав Свиблов указан бенефициаром АО «СТ Элементы», разрабатывающего Большетагнинское месторождение ниобия на территории Приангарья, и Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ) — переработчика вольфрама. Кроме того, предприниматель входит в состав аффилированных лиц ООО «Эльбрусметалл-Литий», которому принадлежат лицензии на крупнейшее в России Тастыгское месторождение лития в Туве.

Кроме того, господин Свиблов назван бенефициаром ООО «Эльбрусметалл-Золото», которое разрабатывает месторождение им. Б. К. Михайлова в Кабардино-Балкарии.

АО «Инвестэксперт», чей ЗПИФ «Нобилис Альбус» владеет долей в «СТ Элементы», в сентябре 2025 года сообщало об оценке 24,99% акций компании в 1,7 млрд руб. Стоимость всего проекта таким образом может превысить 6,8 млрд руб. Ранее власти Иркутской области сообщали о том, что «СТ Элементы» намерено инвестировать около 29 млрд руб. в строительство ГОКа. Его мощность должна составить 20 тыс. т ниобиевого концентрата и 10 тыс. т феррониобия в год.

Группа «Ареал» (ранее Highland Gold) — одна из пяти крупнейших российских золотодобывающих компаний. Организация также занимается разработкой месторождения цветных металлов. Основные производства находятся на территории Забайкальского, Камчатского и Хабаровского края, а также в Бурятии и на Чукотке.

