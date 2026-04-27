Cartier всегда Cartier

В Женеве марка Cartier снова показала новые модели в корпусах сложных «художественных» форм, уже почти два века составляющих славу французского часового и ювелирного бренда.

Луи Ферла, который год назад возглавил флагман группы Richemont, намерен поддерживать традицию знаменитой марки. «Cartier — это часовщик форм и мастер декоративных ремесел. Наша мощная техническая база служит прежде всего эстетике наших моделей. Когда мы создаем украшение или часы, первый вопрос, который мы себе задаем: Cartier это или не Cartier?» — объяснял он журналистам.

Судя по новой коллекции, ответ на этот вопрос очевиден. Как и раньше, в 2026 году к часам простых геометрических очертаний (их в арсенале Cartier предостаточно — прямоугольные Tank, круглые Ballon Bleu или Pasha, квадратные Santos Dumont) добавляются часы с более сложными формами корпусов.

В коллекции Cartier Prive нам показали шесть новых моделей: два Tank Normale, один Tank Cintree, а также Tortue Chronographe Monopoussoir, Cloche de Cartier и Crash Squelette.

Часы Cartier Prive Tank Normale, Tortue Chronographe Monopoussoir и Crash Squelette

Часы Cartier Prive Tank Normale, Tortue Chronographe Monopoussoir и Crash Squelette

Как и следовало ожидать, Crash оказался самой яркой и необычной вещью этой коллекции. Впервые появившаяся в 1967 году модель знаменита своей асимметрией, напоминая тающие часы-камамберы в «Постоянстве памяти» Сальвадора Дали. Мы привыкли к нарочито странным вещам в моде, но по-прежнему, как и полвека назад, эти часы выглядят манифестом. Один мой приятель, не снимавший с руки Crash, уверял, что множеству важных и приятных знакомств он обязан этим часам, тому удивлению и любопытству, которое они вызывали у окружающих.

Часы Cartier Prive Crash Squelette

Но раньше сложность корпуса не требовала такой же артистической версии механизма. В новой скелетонизированной версии оказавшийся на виду механизм также должен был нарушать все правила, удивить своей странностью, что и достигнуто благодаря специально разработанному мануфактурному калибру 1967 MC с ручным заводом.

Вот замечательный пример того, как техника у Cartier стоит на службе формы. Для того чтобы выпустить всего 150 часов, специально разработан механизм, как будто бы отразившийся в кривом зеркале: сюрреализм формы здесь вступает в диалог с картезианством функции. Немногие дома рискнут соединить это в одной модели, а Cartier это всегда удается.

Новый однокнопочный хронограф Tortue Chronographe Monopoussoir сочетает красивый винтажный корпус и современную типографику. Прежние, также очень удачные модели Tortue Chronographe, выглядели настоящими гостями из прошлого, в новой модели циферблат трактован с полной свободой, его композицию организует крупная римская цифра XII. Бочкообразная форма корпуса здесь идеально уравновешена рисунком.

Часы Cartier Prive Tortue Monopoussoir

Часы Cartier Prive Tortue Monopoussoir

Версии Tortue с двумя стрелками, напротив, выглядят не так уверенно. Благородства истории у них не отнимешь, но им не хватает графической смелости. Римские цифры и отметки минут слишком точно повторяют исторический прототип, центр циферблата остается пустым. Парадоксально, но часы кажутся сжатыми по вертикальной оси, словно Tank, изменивший форму под давлением — но без артистической радикальности Crash.

Часы Cartier Tortu

Часы Cartier Tortu

Возвращения коллекции Roadster давно ожидали, понимая, что в новой своей версии часы изменятся. Появившись в 2001 году, эта линия занимала в каталоге Cartier особое место не так уж частых спортивных часов. Вдохновленные автомобильным дизайном, они казались мне тогда похожими на Santos, но трансформированный в духе изображений гоночных машин или самолетов на полотнах итальянских «аэрохудожников» 1930-х годов. Как и там, речь шла о блеске формы, об «эстетике скорости». Эти часы с характерным бочкообразным корпусом, оснащенные опередившей свое время системой быстрой замены браслета, сошли с трассы в 2012 году.

Часы Cartier Roadster 2026

Спустя 14 лет их форма еще более вытянута, рационализирована, с тщательно проработанными деталями. Добавлены четыре винта на безеле, минутная и часовая шкалы еще более напоминают спидометр, индексы стали накладными, крупная линза над окошком даты усложнила форму сапфирового стекла. Новые «родстеры» выпущены в двух размерах (47 / 38 мм и 42,5 / 34,9 мм) и в трех материалах: сталь, комбинация стали и желтого золота и желтое золото с мануфактурными Калибрами 1847 MC для большой версии и 1899 MC — для средней. Это удачное возвращение, пусть и не сенсационное. У новой модели наверняка появятся свои поклонники: как среди любителей и знатоков стиля Cartier, так и среди новых клиентов, впервые встретившихся с формой, которую они не ожидали от марки.

Стиль Cartier не ограничивается формой. Это еще и язык осязания. Достаточно вспомнить мягкие на ощупь, точно подушечка для иголок, Coussin de Cartier — часы, оживавшие под пальцами. В этом году ту же тактильную выразительность демонстрируют два новых варианта часов Baignoire с мотивом Clou de Paris.

Часы Cartier Baignoire 2026

Рельефный узор, использовавшийся Cartier с начала XX века, покрывает всю поверхность модели — и корпус, и циферблат, и тонкий браслет-бэнгл. В версии из желтого золота геометрический рисунок маленьких пирамидок придает миниатюрному корпусу (24,6 / 19,3 мм) неожиданно скульптурный облик. В другой версии драгоценный циферблат создает еще более сложную игру света и тени. Он украшен сотней бриллиантов «снежной» закрепки, контрастирующих с камнями, закрепленными в «перевернутых» гнездах на корпусе.

Baignoire — классические женские часы, сделанные наперекор эпохе, стремящейся стирать гендерные различия. Но чтобы стирать границы, их сначала нужно провести. Cartier делает это блестяще. Прежние Baignoire с их идеальным овальным корпусом приобрели выраженный ершистый характер: гладкая поверхность уступает место твердости и остроте — в соответствии с новым пониманием женственности. Это уже скульптура, но еще и очень элегантные часы для тонкого запястья.

Часы Cartier Myst

На другом полюсе находятся ювелирные часы Myst, доводящие ювелирную логику до предела. Красивое, рельефное и очень приятное на ощупь украшение (Cartier напоминает о моделях, разработанных в 1930-х знаменитой художественной директрисой Жанной Туссен) почти маскирует циферблат узором драгоценных камней. Это скорее браслет с часами, чем часы на браслете.

Коллекция 2026 года кажется прежде всего удачным напоминанием, что Cartier всегда остается Cartier. Марка не занимается «инновациями» в индустриальном смысле слова, она перестала увлекаться созданием нарочито сложных механизмов, а действует, как художник, способный рассказывать разные истории, не меняя своего стиля. Cartier меняется только для того, чтобы остаться прежней, продолжая комфортно проживать свое баснословное наследство, которого хватит и на следующий век. И, возможно, именно в этом преимущество: пока другие выпускают просто часы, Cartier занимается формами, историей, мечтами.

Алексей Тарханов