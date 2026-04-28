Прагматика модификации рисков

Повседневные привычки человека играют все большую роль в продолжительности его жизни. Чтобы грамотно ими управлять, эксперты призывают внедрять прагматичный подход в здравоохранении, основанный на сотрудничестве государства, врачей и самих граждан. Речь идет о переходе с куративной модели на «медицину предрисков»: без нее цель по увеличению продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году может оказаться недостижимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Смену трендов в мировом и российском здравоохранении легко объяснить, если посмотреть на статистику заболеваемости и смертности населения. Если еще в середине XX века смертность от травм и инфекций была основной причиной ухода из жизни, то впоследствии по мере повышения уровня жизни населения на первые места вышла смертность от хронических неинфекционных заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) ежегодно уносят жизни 41 млн человек — это более 70% от всех смертей в мире в год. Наибольший вклад в структуру смертности вносят сердечно-сосудистые заболевания: каждый год от них умирают 17,9 млн человек. За ними следуют раковые заболевания (9,3 млн случаев), хронические респираторные заболевания (4,1 млн) и диабет (2 млн, включая обусловленные диабетом заболевания почек).

При этом, как следует из данных ВОЗ, если продолжительность жизни в мире сейчас составляет свыше 70 лет, то продолжительность именно здоровой жизни — только чуть больше 60 лет. Это свидетельствует о том, что, даже когда ХНИЗ не приводят к смерти заболевшего, они зачастую приводят к инвалидизации. Если современные тенденции в распространенности факторов риска сохранятся, то к 2030 году, по оценкам экспертов ВОЗ, хронические заболевания будут ежегодно уносить порядка 52 млн человеческих жизней.

Аналогичная ситуация наблюдается и в России, где ХНИЗ в совокупности также являются основной причиной смертности населения, вызывая более 70–80% всех летальных исходов. Сердечно-сосудистые патологии, онкологические заболевания и диабет давно перестали быть «болезнями пожилых», став распространенными спутниками населения в самом «разгаре» трудоспособного возраста.

Профилактические меры

Одна из национальных целей РФ — увеличить продолжительность жизни россиян к 2030 году до 78 лет и к 2036 году до 81 года. При этом, как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, задача правительства — добиться не просто роста общей продолжительности жизни, а именно ее здорового периода. «Первостепенной задачей новой Стратегии развития здравоохранения стала борьба с преждевременным старением и предрисками развития заболеваний»,— говорит Татьяна Голикова. Она пояснила, что предриски — это отклонения в параметрах работы организма, которые еще не привели к нарушению функций и развитию заболеваний. По словам вице-премьера, специалисты сосредоточились на семи основных механизмах старения. «Для их выявления российскими специалистами с учетом мирового опыта разработаны и запатентованы специальные программы исследований, зарегистрированы калькуляторы оценки биологического возраста»,— уточнила Татьяна Голикова. Она добавила, что такие исследования будут проводить обновленные центры здоровья, функционал которых расширяется в рамках медицины здорового долголетия.

Основная работа по внедрению мероприятий, которые смогут повысить продолжительность жизни в РФ, ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Отличие нового нацпроекта от предыдущего под названием «Здравоохранение», по словам Татьяны Голиковой, заключается в том, что «он носит целостный характер: начиная от здорового образа жизни, профилактики, инфраструктуры и кадров до содержательного наполнения, то есть оказания соответствующей медицинской помощи».

«Наша страна активно развивается в направлении именно ранней профилактики хронических неинфекционных заболеваний, и особую роль здесь играет врачебное сообщество. При этом ключевая причина распространения хронических заболеваний — это, безусловно, поведенческие факторы, а также состояние окружающей среды, в которой живет человек. При этом важно отметить, что под понятием окружающей среды понимается не только воздух, которым мы дышим, но и уровень шума, постоянная информационная и эмоциональная нагрузка, возможное давление в семье и на работе, которые в конечном итоге повышают уровень стресса, что часто толкает человека на путь различных аддикций, будь то алкоголь, никотиновая зависимость или компульсивное переедание»,— отметил заведующий научной лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Григорий Точильников.

По мнению экспертов, сегодня серьезные достижения современной российской медицины существенно повлияли не только на продолжительность, но и на качество жизни. В рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» значительно расширены возможности первичного звена здравоохранения. Активно внедряются самые передовые методы лечения и онкологических заболеваний, которые постепенно переводят пациентов из категории летальных в категорию хронических. Аналогичным образом ситуация развивается и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря таким методам, как коронарное стентирование, также снижается риск ранней смерти и улучшается качество жизни.

Однако для дальнейшей успешной реализации новых национальных проектов и здоровьесбережения населения необходимо развивать межведомственное взаимодействие между всеми структурами. «Прежде всего это государство, бизнес, врачебное сообщество и органы здравоохранения. Кроме того, медицинские программы не смогут работать, если в них не будет заинтересован сам человек. При этом речь идет прежде всего именно о повседневных действиях: курении, питании, физической активности, употреблении алкоголя, режиме сна и уровне стресса. Между тем люди не всегда готовы одномоментно отказаться от вредных привычек»,— отмечает Григорий Точильников. Поэтому, по его словам, современная профилактика все чаще говорит о реалистичной модификации факторов риска, о постепенных изменениях в образе жизни, которые снижают вред, улучшают здоровье и качество жизни человека.

Прагматичное управление рисками

Несомненным фактором риска выступают вредные привычки, к которым относятся чрезмерное употребление алкоголя и табакокурение. Причем зачастую бросить курить людям достаточно сложно. «Даже несмотря на то что у нас открыты школы отказа от курения и есть люди, которые реально мотивированы на отказ, результат не достигается по щелчку пальцев. В том числе потому, что курение — это процесс психофармакологический»,— отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Ченцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По его словам, в данной ситуации задача врачей — помочь человеку, который хочет избавиться от вредной привычки, и сделать это наиболее оптимальным способом. «Вред традиционных сигарет сегодня очевиден, при этом существуют прагматичные возможности его снижения для тех, кто не может или не мотивирован бросить курить. Речь идет о таких сертифицированных устройствах, как системы нагревания табака. При этом важно заметить, что относительно новой никотинсодержащей продукции в России сегодня идет активное обсуждение запретительных мер. Однако все они должны быть направлены строго на несертифицированную продукцию, оставляя возможность взрослым хроническим курильщикам модифицировать риск и не допуская распространения любой табачной продукции несовершеннолетним»,— сообщил он.

Как подчеркнул начальник кафедры и клиники факультетской терапии им. С. П. Боткина ВМА им. С. М. Кирова Вадим Тыренко, сегодня врачи могут помочь справиться человеку практически с любым фактором риска. «У нас есть препараты от артериального давления, избыточного веса, гиперхолестеринемии, причем сейчас специалисты достигли фантастического успеха в этой области. Также и препараты для лечения ожирения демонстрируют высокую эффективность А вот в отношении курения ничего не предлагаем, кроме слов "брось курить", и это колоссальный пробел в российском здравоохранении. Мы должны не просто говорить пациенту: "Брось курить". Важно помочь ему это сделать, в том числе с учетом потенциала новых научно обоснованных технологий, которые бы позволили пациенту значительно снизить вред для здоровья»,— отметил он.

Заявления экспертов подтверждают цифры ВЦИОМа. Согласно результатам его исследования, в общей сложности опыт курения (в том числе альтернативной никотинсодержащей продукции) сейчас имеют 62% россиян в возрасте 18 лет и старше. В настоящее время табачную и/или никотинсодержащую продукцию потребляют три из десяти опрошенных россиян (31%). Речь идет о тех, кто предпочитает не только обычные сигареты, но и нагреваемый табак (стики) и/или электронные системы доставки никотина (вейпы).

На потребителей обычных сигарет фабричного производства приходится 24% россиян, в том числе 18% отдают предпочтение обычным сигаретам, еще 6% совмещают курение сигарет и потребление альтернативной никотинсодержащей продукции. При этом за последние десять лет их численность мало изменилась — в 2000 году табак также потребляли треть россиян, что может говорить о сложностях с контролем этой вредной привычки. При этом большая часть опрошенных курильщиков вне зависимости от потребляемой табачной/никотинсодержащей продукции хотели бы избавиться от этой привычки: среди опрошенных курильщиков сигарет такое желание с разной степенью уверенности выразили 64%, среди потребителей систем нагревания табака — 56%, вейпов — 62%.

Как ранее уже писал «Ъ-Здравоохранение», никотин не является безвредным веществом, так как вызывает зависимость, однако сам по себе он не является канцерогеном, это подтверждается его отсутствием в авторитетном списке МАИР. При курении традиционных сигарет выделяется дым, в котором содержится от 6 тыс. до 8 тыс. соединений, в том числе канцерогенные смолы. Но если табак не горит, а нагревается, курильщик получает необходимый ему никотин, снижая при этом количество вдыхаемых вредных компонентов дыма на 90–95%. В результате у пользователей бездымных табачных продуктов риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17% ниже в сравнении с курящими традиционные сигареты (подробнее см. “Ъ” от 26 декабря 2023 года).

Регуляторный вопрос

При этом эксперты подчеркивают, что внутри альтернативных никотинсодержащих изделий есть разные устройства с неодинаковым профилем риска. Например, с медицинской и регуляторной точек зрения следует разделять электронные системы нагревания табака и электронные системы доставки никотина — последние еще называют электронными сигаретами или вейпами. «Это разные продукты, которые объединены только тем, что исключают процесс горения. Но если первые нагревают настоящий табак, то в вейпах содержится жидкость с никотином. Проблема заключается в том, что среди вейпов сохраняется высокая доля контрафакта»,— уверена руководитель Института психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава Татьяна Караваева.

Именно поэтому, по ее мнению, так важно реализовывать взвешенную прагматичную политику, которая, с одной стороны, запрещает оборот несертифицированных продуктов, а с другой — дает взрослым заядлым курильщикам возможность модифицировать риск за счет перехода на так называемый нагреваемый табак, то есть те изделия, которые сегодня полностью подконтрольны государству.

«Когда мы взрослому человеку говорим, что он кому-то что-то должен и это касается его организма, времяпрепровождения, мы всегда сразу же становимся ему противником. Поэтому процесс модификации рисков должен существовать в современном здравоохранении, а медицинские работники должны иметь в своем распоряжении научно обоснованные альтернативы, и это должно касаться абсолютно всех факторов риска,— заключил Дмитрий Ченцов.— Только такой "умный" и прагматичный подход позволит достичь целей здравоохранения в установленные сроки и значительно повысить качество и продолжительность жизни граждан».

Елена Воробьева