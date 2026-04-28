Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко представил данные, согласно которым распространенность ожирения в России среди взрослого населения составляет почти 25%. При этом этот показатель среди мужчин составляет 20,6%, среди женщин — 27,4%. Таким образом, в общей сложности от ожирения в РФ страдают 40 млн человек.

Если рассматривать ситуацию в международном контексте, согласно данным Lancet, Россия входит в число восьми стран, где проживает более половины всего населения планеты с избыточным весом и ожирением. В дополнение к России в этот список входят: Китай, Индия, США, Бразилия, Мексика, Индонезия и Египет.

Как следует из данных выборочного исследования рациона населения за авторством Росстата, основные причины набора массы тела россиянами связаны с некорректным рационом питания. Так, только 60,3% респондентов указали, что едят свежие фрукты ежедневно или несколько раз в неделю, 75,6% населения включают в свое меню овощи (за исключением картофеля) в свежем, отварном или тушеном виде. Лишь 69,9% детей в возрасте 3–13 лет употребляют овощи. Сохраняется высокая доля лиц, ежедневно употребляющих сладкие газированные напитки (8,6% среди взрослого населения, 13,9% — среди детского), а также лиц, часто потребляющих колбасные изделия (43,7% взрослого населения).

В результате, например, в 2023 году в России свыше 200 тыс. смертей были связаны с избыточной массой тела и ожирением, что составляет примерно каждый восьмой случай. Такие данные представила демограф РАНХиГС Полина Кузнецова. За последние три десятилетия от последствий ожирения умерли около 5,4 млн россиян, из них 57% — женщины.

Главными причинами смертей стали болезни системы кровообращения, в первую очередь ишемическая болезнь сердца, а также диабет и некоторые виды рака. Наибольшая смертность наблюдается среди мужчин 50–79 лет и женщин старше 60 лет. При этом у женщин две трети всех смертей, связанных с лишним весом, вызваны именно ожирением.

Исследование показало, что ожидаемая продолжительность жизни у людей с ожирением ниже на три-четыре года по сравнению с теми, чей индекс массы тела в норме. По масштабам влияния на жизнь ожирение сопоставимо с курением и злоупотреблением алкоголем.

Оценки основаны на российских данных наблюдений и статистике смертности за 1994–2023 годы. Результаты показывают, что ожирение оказывает более сильное влияние на смертность в России, чем считалось ранее, особенно среди женщин и людей среднего возраста.

Схожие выводы делают и зарубежные исследователи — так, например, исследование Оксфордского университета показало, что умеренное ожирение, которое сейчас распространено в развитых странах достаточно широко, сокращает продолжительность жизни примерно на три года, а тяжелое ожирение, которое все еще редко встречается, может сократить жизнь человека на десять лет.

Метаанализ университета объединил данные 57 долгосрочных исследований, в основном проведенных в Европе или Северной Америке. За людьми наблюдали в среднем от 10 до 15 лет, в течение которых умерли 100 тыс. человек, что сделало это исследование крупнейшим в истории о том, как ожирение влияет на смертность. Среди 900 тыс. мужчин и женщин, участвовавших в исследовании, самая низкая смертность была у тех, у кого индекс массы тела (ИМТ) был от 23 до 24. Это означает, что, если рост человека составляет 170 см, например, его оптимальный вес будет около 70 кг.

То, что сокращение лишнего веса значимо повышает вероятность продления здоровой жизни, подтверждают многочисленные международные исследования. В исследовании Университета Вашингтона в Сент-Луисе описывается эксперимент, в котором различные уровни потери веса оценивались с точки зрения их влияния на метаболическую функцию и биологию жировой ткани. В ходе этого исследования 40 добровольцев с ожирением и резистентностью к инсулину были случайным образом распределены на поддержание веса или на диетическое вмешательство по снижению веса, целью которого было его сокращение на 5%, затем на 10% и затем на 15%.

Как оказалось, потеря веса на 5% значительно снизила концентрацию в плазме некоторых факторов риска кардиометаболических заболеваний (глюкозы, инсулина, триглицеридов, аланиновой трансаминазы и лептина), но не повлияла на другие (свободные жирные кислоты, холестерин липопротеинов низкой и высокой плотности и адипонектин). Поэтому даже она позволяет существенно снизить метаболические и сердечно-сосудистые факторы риска. В общей сложности, по данным крупных когортных исследований, например Nurses’ Health Study, снижение ИМТ на одну единицу может добавить до года жизни.