Единственная в своем роде

На рынке страхования появился продукт для клиентов пластических хирургов, который покрывает риски осложнений после операции и повторного хирургического вмешательства. По словам экспертов, такой полис может быть полезен, особенно в дополнение к полису профответственности, но включает значительный объем исключений и покрывает далеко не все ситуации, в которых страхователь рассчитывает получить выплату. Кроме того, есть альтернативные варианты страховок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Специфическая защита

«АльфаСтрахование» (по данным «Эксперт РА», занимает второе место в сегменте добровольного личного страхования не жизни со сборами 56,8 млрд руб.) запустило страхование от рисков осложнений после пластических операций и повторного хирургического вмешательства.

Как заявляет страховщик, полис покрывает осложнения, в частности случаи резкого ухудшения самочувствия после операции. При необходимости повторного хирургического вмешательства страховка компенсирует расходы на проведение повторной операции и пребывание в стационаре сроком до 14 дней. Кроме того, в программу входят диагностические и подготовительные процедуры, реабилитационное лечение и физиотерапия и все необходимое для восстановления: медицинские препараты, бандажи и компрессионное белье.

При этом в число страховых случаев не входят умышленные действия и несоблюдение рекомендаций. Например, пациент пошел в спортзал раньше срока, что привело к осложнению, или если операция проводилась в учреждении без соответствующей лицензии, поясняют в «АльфаСтраховании». Страховая выплата составляет от 15% до 100% страховой суммы в зависимости от вида осложнений.

В компании поясняют запуск этого продукта расчетом на его популярность. «Рынок хирургических пластических операций составляет 150–200 млрд руб. Статистически мы знаем, что от 5% до 10% этих операции имеют какие-то осложнения: гематомы, инфекции, вопросы эстетической симметрии и т. д. Если математически рассчитать, 10% — это примерно 15 млрд руб., куда входят с новым продуктом участники страхового рынка. У нового продукта может быть свой клиент»,— оценивает заместитель генерального директора страхового брокера Mains Леонид Екутич.

Полис реализуется совместно с маркетплейсом в сфере пластических услуг. Такие страховые программы практически всегда являются результатом партнерства между страховщиком и медицинскими учреждениями, поскольку клиники обеспечивают оказание медицинских услуг, формируют стандарты качества и участвуют в разработке самих программ страхования, в частности перечня услуг, маршрутизации пациента, сроков оказания помощи, обращает внимание страховщик.

По словам «АльфаСтрахования», в данном случае маркетплейс выступает «единой цифровой площадкой, которая синхронизирует интересы всех участников: пациентов, страховой компании и клиник». «Это логично, просто потому что страховая компания понимает, что провайдер может обеспечить заданный уровень сервиса, и тем самым ситуация, где необходимо будет эту выплату осуществлять, не так часто будет возникать»,— говорит господин Екутич.

В любом случае это продукт не для продаж через агентскую сеть, а для узкого специального канала продаж через клиники эстетической хирургии, подтверждает начальник Управления продуктов медицинского страхования «РЕСО-Гарантии» Марина Черноморова. Продукт не массовый, а риски довольно высокие, соответственно, и полис не может стоить дешево, но клиника заинтересована в том, чтобы его купил пациент перед хирургическим вмешательством, уверена она.

Польза и риск

По словам эксперта проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александры Пожарской, страховые полисы от неудачных пластических операций — это отдельный специфический продукт со своими особенностями. Его оформляют до начала всех манипуляций, и все его условия согласовываются предварительно.

В полисе отдельно подробно и четко должны быть прописаны все риски, которые он покрывает, лимиты, сроки выплат и обращения пациента при наступлении страхового случая, другие специфические условия, поэтому очень важно до подписания договора его изучить, задать все уточняющие вопросы, обращает внимание госпожа Пожарская. По ее словам, особенность страхования в эстетической медицине заключается в том, что полис покрывает обычно лишь медицинские последствия вмешательства, требующие лечения, наблюдения и реабилитации.

Если страховой случай наступил, пациент обращается в страховую компанию с подтверждающими документами и получает выплату. Чтобы подтвердить наступление страхового случая, нужны будут медицинские заключения, протоколы лечения, медкарта и результаты анализов, возможно, заключение консилиума, в спорных случаях назначается специальная медицинская экспертиза, уточняет Александра Пожарская.

По словам страховщиков и экспертов, такое страхование полезно, но имеет риски. «Для потребителя такой полис, конечно, выгоден, так как при его наличии клиника быстрее согласится с тем, что что-то пошло не так, и исправит свои огрехи, чем в случае отсутствия полиса, когда ей придется переделывать все за свой счет»,— говорит госпожа Черноморова.

К подводным камням этих страховых продуктов можно также отнести и неосознанность потребителей, которые пренебрегают необходимостью прохождения углубленного обследования, консультациями сторонних специалистов относительно состояния своего здоровья и противопоказаний, считает госпожа Пожарская. Кроме того, многие клиенты неудачной операцией считают не то, что имеют в виду страховщики и клиники, что приводит к разочарованиям и конфликтным ситуациям, отмечает эксперт.

Чаще всего программы не защищают от эстетического разочарования, когда форма носа после операции стала пуговкой, а пациент хотел с заостренным кончиком — субъективный фактор не покрывается страховщиками принципиально, отмечает заместитель генерального директора, директор департамента корпоративного страхования сотрудников страхового брокера «А.Р.С.Консалтинг» Вероника Попелышева.

Фокус страховщика — на устранение медицинских осложнений (инфекции, гематомы, резкое ухудшение самочувствия после операции), и здесь у страховщиков много исключений: помимо несоблюдения рекомендаций врача, это индивидуальные особенности организма, сложности с доказательством прямой связи реакций организма и конкретной операции, подчеркивает госпожа Попелышева.

Системные проблемы

Отчасти из-за высокой вероятности различных проблем другие страховые компании не спешат запускать подобные продукты. Пластическая хирургия — одна из наиболее рисковых медицинских специальностей, поэтому не все страховые компании принимают такую ответственность на страхование, говорят в «Согласии». В компании отмечают, что внимательно следят за всеми рыночными тенденциями, включая развитие страхования в эстетической медицине, тем не менее на данный момент не планируют запуск специализированного продукта для страхования рисков, связанных непосредственно с пластическими операциями. В «Ренессанс Страховании» отказались от разработки такого продукта.

В качестве причин управляющий директор по ДМС «Ренессанс Страхования» Юлия Галаничева указывает прежде всего на то, что значительное число специалистов с недостаточной квалификацией выполняют подобные операции, что приводит к росту числа негативных последствий. Кроме того, по словам страховщика, у многих пациентов за последние годы накопилось несколько проведенных вмешательств, из?за чего повышается риск осложнений, в том числе при последующих, формально безопасных процедурах.

Ответственность хирурга

Гораздо более распространено на рынке страхование профессиональной ответственности медицинских организаций (врачебной ответственности). Пациенты тех клиник, чья ответственность застрахована, могут получить страховые выплаты в случае врачебной ошибки, отмечают в «Согласии».

Суммы страховых выплат за вред, причиненный вследствие ошибок и упущений при оказании медицинских услуг, законодательно не установлены. Каждая клиника самостоятельно решает, на какую сумму страховать ответственность за действия своего персонала, говорят эксперты. По словам представителей «Согласия», в рамках страховой суммы также могут быть установлены лимиты возмещения по одному пациенту, при этом размер возмещения зависит от тяжести нанесенного вреда здоровью и в любом случае не может превысить лимиты, установленные договором страхования.

Важно, чтобы клиент клиники в момент того, когда он обращается за такого рода операцией, уточнял, существует ли такой полис, который потом может покрыть какой-то негативный случай, отмечает Леонид Екутич. По мнению госпожи Попелышевой, наилучший вариант, когда у клиента есть отдельный полис, страхующий осложнения, а у клиники полис профответственности с юридической защитой, моральным вредом и ретроактивными претензиями.

Альтернативное страхование

Риски осложнений после пластических операций косвенно или напрямую могут покрывать и другие страховки. Например, ДМС, но только в тех случаях, когда операция не эстетическая, а реконструктивная: устранение последствий мастэктомии, коррекция врожденных дефектов, пересадка кожи после нападения животных или ожогов, говорит госпожа Пожарская.

Существуют и расширенные полисы ДМС, которые включают опцию покрытия медицинского сопровождения при осложнениях после пластических операций и эстетических процедур, продолжает она. Однако для проведения восстановительных операций требуется заключение договоров с узкопрофильными косметологическими центрами высокого уровня и их число в принципе очень ограниченно, говорит Юлия Галаничева. Включение подобных рисков в ДМС приведет к резкому удорожанию полиса, предупреждает она.

Страхование от несчастных случаев не покрывает рисков, возникших после пластики, потому что осложнения после операции, на которую страхователь добровольно согласился,— это внутреннее состояние, отмечают эксперты. Несчастным случаем в страховании же считается внешнее механическое, термическое, химическое и другие формы воздействия, которые произошли помимо воли застрахованного лица, поясняют они.

Петр Вьюгин