Обучение в поисках ресурсов

В последние годы корпоративные университеты усиливают свою стратегическую роль в компаниях, но при этом бюджет таких учебных центров начал уменьшаться и сейчас составляет только 0,8% от фонда оплаты труда, следует из исследования Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Оптимизация стала возможна за счет перевода обучения в онлайн и более четкого планирования образовательных программ через стратегии развития. Тенденция может продолжиться на фоне сокращения бизнесом не связанных с основной деятельностью трат.

Российские корпоративные университеты в ближайшее время могут столкнуться с сокращением финансирования — такой вывод можно сделать из исследования Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, которое проводится в четвертый раз. В 2025 году число участников проекта расширилось до 62 корпоративных университетов (с 40 в 2022-м), представляющих крупнейшие и крупные компании: 43 учебных заведения входят в федеральный рейтинг «Эксперт 400», из них 34 — в топ-100 (включая 9 из топ-10). В общей сложности эти корпоративные университеты занимаются обучением 4,6 млн человек. В 2025 году средняя аудитория одного учебного заведения составила 79,4 тыс. человек, практически не изменившись за четыре года.

Средний бюджет таких учебных организаций, согласно исследованию, перестал расти. Если в 2022 году он составлял 401,6 млн руб., то в 2024 году — 544,6 млн руб., а в 2025-м — 524,5 млн руб. Доля этих средств в фонде оплаты труда компании также изменилась: в 2025 году она составила всего 0,8% против 1,2% в 2022-м. В перспективе падение этого показателя может продолжиться.

Отчасти это может объясняться изменением формата обучения — среднее количество часов занятий на одного сотрудника год от года почти не меняется, составляя 38,5, но все больше уроков проходит онлайн (сейчас 70%). Это в целом соответствует мировому уровню — на онлайн-обучение приходится две трети объема портфелей развитых корпоративных университетов. Среди российских университетов, где количество онлайн-курсов в портфеле программ максимально, лидируют Корпоративная академия «Магнит» (8,6 тыс.), Корпоративный университет Х5 (7 тыс.), «МегаАкадемия» (6 тыс.). Вместе с тем очный формат продолжает занимать до 50% в программах обучения и развития высшего менеджмента, в то время как для среднего менеджмента его доля составляет 32%, а для линейного менеджмента и специалистов — лишь по 27%.

При этом в последние годы корпоративные университеты укрепляют свои позиции внутри материнских компаний — об этом свидетельствует появление формализованных стратегий развития обучения у все большей доли учебных заведений. В 2025 году их сформировали 89% компаний. При этом, отмечают авторы доклада, компании стали гораздо серьезнее планировать долгосрочный вклад университетов в стратегии развития бизнеса. В 2023–2024 годах 42% таких планов делалось на один-два года, еще по 20% — на три года и четыре-пять лет, а остальные 18% — на семь и более лет. Теперь краткосрочный горизонт только у 22% планов развития университетов, на три года — уже у 38%, на пять лет — у 34% (и только у 6% на 10–11 лет).

Большинство образовательных организаций применяют дополнительные инструменты для усиления своей стратегической роли в компаниях. Так, 76% университетов формируют и реализуют повестку развития топ-менеджеров и 81% активно вовлекает их в систему «Лидеры учат лидеров». Обучением руководителей компаний-клиентов и поставщиков занимаются 37%, а проведением исследований по актуальным вопросам развития бизнеса — 32%. Наконец, растет доля корпоративных университетов (с 73% в 2024 году до 92% в 2025-м), чьи руководители напрямую подчиняются первым лицам компании или руководителю блока HR.

Как отмечает директор Корпоративного университета «Трансмашхолдинга» Наталия Шишлакова, произошла эволюция роли корпоративного образования в компаниях—лидерах российской экономики от традиционной вспомогательной функции «обучение и развитие персонала» к роли стратегического партнера, центра исследований и аналитики. При этом тренд на сокращение бюджета корпоративных университетов, пояснили “Ъ” в пресс-службе «СберУниверситета», подтверждается и исследованиями — многие компании говорят о нехватке ресурсов или снижении расходов на обучение, поскольку на фоне замедления экономики бизнес начинает ограничивать траты на все, что непосредственно не связано с основной деятельностью. Учебные центры, полагают в организации, будут вынуждены расставлять приоритеты — кого и чему учить, а также оптимизировать образовательные форматы и развивать цифровые решения.

Анастасия Мануйлова