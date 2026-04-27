В Санкт-Петербурге простились с музыкантом Сергеем Стадлером

В воскресенье, 26 апреля, в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости прошла гражданская панихида по скрипачу-виртуозу и дирижеру Сергею Стадлеру. Среди пришедших проститься с музыкантом — его бывшая жена балерина Илзе Лиепа, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и писатель Евгений Водолазкин.

Худрук «Петербург-концерта» и главный дирижер городского симфонического оркестра Сергей Стадлер был лауреатом конкурсов в Москве, Праге, Париже, Хельсинки, гастролировал по 70 странам. В последние годы много дирижировал, ставил спектакли в России и за рубежом. Преподавал в Петербургской и Московской консерваториях, в 2008–2011 годах возглавлял петербургскую. Он скончался 20 апреля на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. Лайнер экстренно сел в Румынии, но спасти музыканта не удалось. Сергею Стадлеру было 63 года.

Утром 26 апреля прошло отпевание в Исаакиевском соборе, после чего началась гражданская панихида. На прощании выступил Михаил Пиотровский, назвав уход музыканта «громадной утратой» для мировой культуры. Писатель Евгений Водолазкин говорил о силе музыкального исполнения Сергея Стадлера, которая «начинается там, где заканчивается слово». По словам литератора, артист был «не только гениальным музыкантом, но и просто хорошим человеком».

Сергей Стадлер был «феноменально одаренным скрипачом»: в 20 лет он совершил «исполнительский подвиг», сыграв все 24 каприса для скрипки соло Никколо Паганини,— на такой шаг решаются немногие музыканты, рассказал ТАСС замдиректора по творческой деятельности и худрук Большого зала Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Евгений Петровский. Художественный руководитель театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело отметил, что для него «было честью работать рядом» с музыкантом такого уровня, а телеведущая Ника Стрижак призналась, что уход дирижера заставил ее «задуматься о том, как важно ценить талантливых людей при жизни». Похоронили Сергея Стадлера на Смоленском кладбище.

Мария Барановская