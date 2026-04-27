В Санкт-Петербурге простились с музыкантом Сергеем Стадлером

В воскресенье, 26 апреля, в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости прошла гражданская панихида по скрипачу-виртуозу и дирижеру Сергею Стадлеру. Среди пришедших проститься с музыкантом — его бывшая жена балерина Илзе Лиепа, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и писатель Евгений Водолазкин.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Худрук «Петербург-концерта» и главный дирижер городского симфонического оркестра Сергей Стадлер был лауреатом конкурсов в Москве, Праге, Париже, Хельсинки, гастролировал по 70 странам. В последние годы много дирижировал, ставил спектакли в России и за рубежом. Преподавал в Петербургской и Московской консерваториях, в 2008–2011 годах возглавлял петербургскую. Он скончался 20 апреля на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. Лайнер экстренно сел в Румынии, но спасти музыканта не удалось. Сергею Стадлеру было 63 года.

Утром 26 апреля прошло отпевание в Исаакиевском соборе, после чего началась гражданская панихида. На прощании выступил Михаил Пиотровский, назвав уход музыканта «громадной утратой» для мировой культуры. Писатель Евгений Водолазкин говорил о силе музыкального исполнения Сергея Стадлера, которая «начинается там, где заканчивается слово». По словам литератора, артист был «не только гениальным музыкантом, но и просто хорошим человеком».

Сергей Стадлер был «феноменально одаренным скрипачом»: в 20 лет он совершил «исполнительский подвиг», сыграв все 24 каприса для скрипки соло Никколо Паганини,— на такой шаг решаются немногие музыканты, рассказал ТАСС замдиректора по творческой деятельности и худрук Большого зала Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Евгений Петровский. Художественный руководитель театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело отметил, что для него «было честью работать рядом» с музыкантом такого уровня, а телеведущая Ника Стрижак призналась, что уход дирижера заставил ее «задуматься о том, как важно ценить талантливых людей при жизни». Похоронили Сергея Стадлера на Смоленском кладбище.

Мария Барановская

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии прощания

Траурное мероприятие началось в 10:30 и продлилось до 14:00. В 15:00 прошла церемония погребения

Перед церемонией прощания в Исаакиевском соборе состоялась панихида

Сергей Стадлер был художественным руководителем «Петербург-концерта» и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Вдова Сергея Стадлера скрипачка Екатерина (третья слева) на церемонии прощания

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Фабио Мастранджело на церемонии прощания

Музыканты на траурном мероприятии

Балерина и первая жена Сергея Стадлева Илзе Лиепа на церемонии прощания

Оперный певец Василий Герелло (в центре) и художественный руководитель Санкт-Петербургского Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Фабио Мастранджело на церемонии прощания

Заместитель директора Государственного Эрмитажа, глава Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов на церемонии прощания

Пианистка, сестра Сергея Стадлера Юлия (слева) на церемонии прощания

Вдова Сергея Стадлера, скрипачка Екатерина на церемонии прощания

Писатель Евгений Водолазкин на церемонии прощания

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова на церемонии прощания

Директор Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Юлия Стрижак (слева) на церемонии прощания

Оперный певец Василий Герелло на церемонии прощания

Телеведущая Ника Стрижак (слева) и балерина Илзе Лиепа на церемонии прощания

Сергея Стадлера похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Там находятся могилы известных деятелей культуры и истории, в том числе Ивана Крамского, Федора Сологуба и других

