Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта в Салехарде

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в Салехарде. Новый терминал возведут на территории действующего аэропорта, работающего с 1933 года.

По данным Главгосэкспертизы, пропускная способность комплекса вырастет до 634,6 тыс. пассажиров в год. Расчетные параметры проекта определены с учетом прогнозного роста авиаперевозок до 2047 года.

Общая площадь двухэтажного здания составит 9,6 тыс. кв. м, максимальная высота — 20,6 м. Со стороны перрона предусмотрят переходные галереи с телескопическими трапами, а также зоны посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы.

Архитектурные решения и цветовая гамма терминала, как отмечается, должны отсылать к лаконичным линиям арктической природы и местному колориту. Застройщиком выступает ООО «Аэропорт Салехард», генеральным проектировщиком — ООО «Спектрум-Холдинг».

Строительство нового аэропорта должно начаться летом. Концессионное соглашение о его строительстве было записано еще в 2023 году.

Анна Капустина