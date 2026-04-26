Праздникам продумывают сценарий

Мюзиклы, выступление хора и кинопоказы — фавориты досуга в Москве на майские праздники в этом году. Многие жители города предпочли такой вид отдыха туристическим поездкам из-за непривычно коротких выходных в начале месяца, отмечают аналитики и участники индустрии развлечений.

По данным сервиса Ticketland, наибольшим спросом пользуются театральные постановки. Продажи билетов идут так же активно, как и год назад, хотя цены заметно выросли, рассказала директор по связям с общественностью МТС Live Анастасия Маркитан:

«В этом году в Москве средняя стоимость билета на культурные события с датой на майских праздниках выросла на 7% и составляет порядка 2,621 руб. Больше всего билетов продано на мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в Московский дом молодежи. Также россияне активно покупают билеты на выступление рэпера Flo Rida и Кубанского казачьего хора, спектакли "Мертвые души", "Мадемуазель Нитуш", "Фауст" в театре Вахтангова, а также постановки "Питер Пен" и "Павел I" на новой сцене и арт-кафе театра Вахтангова».

На майские праздники в России снова приостановят пиратские показы зарубежных фильмов. Решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров. Мера направлена на поддержку отечественных картин. Из-за этого киносети перенесли неофициальные премьеры фильма «Дьявол носит Prada 2» и байопика «Майкл» об американском певце Майкле Джексоне. Но в расписании сеансов появится «Грация» итальянского режиссера Паоло Соррентино.

На праздниках заполняемость залов будет высокой, но говорить о рекордах не приходится, считает главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина. По ее словам, ставку кинотеатры сделают в основном на патриотические картины:

«В период с 30 апреля по 14 мая в официальном российском прокате будет несколько зарубежных картин самых разных жанров: и анимация, и достаточно высокобюджетная сказка, и вездесущие хорроры, среди которых есть довольно ожидаемая и авторская лента. Поэтому зритель не ограничен только походом на российское патриотическое кино.

Прокат в этом году построен очень интересно. В этот раз нет длинных блоков выходных, как в прошлом году, когда мы отдыхали по четыре-пять дней подряд. И Первомай и 9 Мая дают нам только плюс один день. Удлиненные праздничные выходные принесут большую кассу кинотеатрам. Но такая расстановка повлияла на решение прокатчиков очень четко, по неделям распределить выход крупнобюджетных военных картин, которые приурочены к 9 Мая.

Самыми первыми стартовали "Ангелы Ладоги", это наиболее блокбастерная картина в военном триптихе этого года. Когда этот фильм уже будет работать в прокате, вам предложат военную драму "Литвяк", биографическую историю, сосредоточенную на одной фигуре и рассказывающую про подвиг летчицы. Наиболее классическая и даже патетичная из этих всех историй, еще более камерная история "Отец" покажет, как суровое военное время вышибает в хорошем смысле из сурового охотника всю его способность к любви».

В отличие от кинопоказов и спектаклей, квесты в праздники повышенным спросом пользоваться не будут. Спад интереса к таким интерактивным развлечениям продолжается не первый месяц. Представители индустрии стремятся заинтересовать новых клиентов и охотно идут на эксперименты, рассказала главный редактор информационного портала «Гильдия квестов» Александра Пухова:

«Если мы говорим про Москву, то здесь самый широкий спектр вариантов. Есть экшен-игры, стартовали несколько новых проектов. Можно сходить и всей семьей и с друзьями, в том числе большой компанией.

Есть варианты детских сценариев, различных игр, перформансов и просто квестов, которые больше рассчитаны на логику, сюжет и декорации. Средняя цена такого мероприятия в Москве — 8,5 тыс. руб. на четверых. Если это квест, то он обойдется где-то в 6,5 тыс. руб. В этом году организаторы перформансов стали выставлять ценник на компании из двух человек, иногда даже на одного гостя. То есть необязательно набирать большую компанию.

Что касается кассы, то по России есть небольшой спад по спросу на квесты. Но не всех проектов он коснулся. То есть некоторые из них до сих пор имеют полную загрузку. Для потребителя это даже немножко лучше, потому что, наконец-то, будут свободные слоты на выходные. Как правило, их довольно сложно найти, потому что лучшее время бронируется недели за две, так что сейчас самое то выбрать какой-то вариант на майские.

Из нового становятся все более популярными смешанные жанры. Если это перформанс с актерами и мистика, то там предусмотрены вариативные сюжетные диалоги с актером.

Есть сценарии экшена, когда можно полазить, пройти какие-то интересные локации. Это различные новые персонажи, какие-то необычные, выдуманные, костюмы, маски. Актер может быть на ходулях, джамперах, с миллионами накладных ног или что-нибудь такое, чтобы произвести необычное впечатление на игроков».

Впрочем, часть москвичей все же выберут поездки за город и в другие страны. Как рассказывали “Ъ FM” представители туриндустрии, самые популярные направления на майские праздники — короткие туры по России и Китаю.

