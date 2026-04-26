Трамп увидел в стрельбе на ужине корреспондентов необходимость достроить бальный зал

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент со стрельбой на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома демонстрирует острую необходимость строительства защищенного бального зала на территории резиденции.

«Ничто не должно мешать его строительству, которое идет в рамках бюджета и значительно опережает график!» — написал господин Трамп в Truth Social.

Господин Трамп также написал, что новый зал должен быть лишен помещений сверху и других уязвимых элементов.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри поддержал президента, отметив, что ему и его супруге пришлось эвакуироваться из отеля вместе с главой государства и всем кабинетом. В ссоцсетях он назвал стрельбу еще одной причиной, по которой необходимо построить «бальный зал Трампа».

В ночь на 26 апреля на ужине для прессы Белого дома в гостинице Washington Hilton произошла стрельба. Секретная служба эвакуировала Дональда Трампа со сцены. Один из сотрудников был ранен. По данным СМИ, стрелял 31-летний репетитор из Калифорнии, его задержали.