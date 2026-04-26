«Синара» заняла 28% российского рынка троллебуйсов в 2025 году

Доля «Синара — Городские Машины» на федеральном рынке троллейбусов составила 28% в 2025 году. Об этом на форуме «ЭлектроДвижение» заявил генеральный директор компании Сергей Шунин, пишет портал «Рубеж».

По его словам, в прошлом году в России было поставлено 325 троллейбусов восьми производителей, из них 91 машина пришлась на «Синару». Шунин отметил, что при выходе в новые регионы компания делала ставку не только на поставку техники, но и на сервисное сопровождение.

Сейчас техника компании работает в шести регионах, включая Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Миасс и Ярославль. Троллейбусы компании оснащены широкими дверями, имеют увеличенную высоту салона в 243 см, выполнены с применением негорючих материалов,

На форуме также представили трамвай компании, который уже работает в Екатеринбурге на маршруте №18. Модель, по словам господина Шунина, рассчитана на 35 лет службы и вмещает до 300 пассажиров.

Напомним, в Екатеринбурге проходила обкатка трехсекционного низкопольного трамвая модели «71-233», изготовленного «Синарой». Производство трамваев организовано в Екатеринбурге.

Анна Капустина