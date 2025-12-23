«Синара» начала обкатку трехсекционного трамвая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Синара» начала обкатку трехсекционного низкопольного трамвая модели «71-233», который недавно получил сертификат соответствия, сообщили в пресс-службе компании. Данный сертификат позволяет начать тестовые перевозки пассажиров и приступить к серийному выпуску трамваев.

Вместимость нового трамвая составляет до 297 человек при наличии 70 посадочных мест, 65% из которых расположены на низком уровне пола. Кабина водителя выполнена по авиационному принципу с эргономичным рабочим местом и интерактивными дисплеями. Применение энергоэффективных решений позволило снизить уровень шума на 20% и расход электроэнергии на 15% по сравнению с предыдущим поколением трамваев.

Салон трамвая спроектирован с учетом концепции «воздушности», имеет 100% низкий пол и широкие дверные проемы. В машине установлена современная климатическая система и система «Говорящий город».

«Сейчас наша команда готовится к началу пассажирских перевозок и завершает предварительную фазу обкатки трамвая перед выходом на маршрутную городскую сеть»,— отметил директор по продажам компании «Синара — городские машины» Максим Орлов.

Напомним, «Синара» представила низкопольный трамвай «Синара 71-233» в июле на международной промышленной выставке «Иннопром». Производство трамваев будет организовано в Екатеринбурге, где планируется выпускать односекционные и трехсекционные модели с автономным ходом до 30 км.

Полина Бабинцева