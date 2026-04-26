Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева

Умерла актриса Московского губернского театра, заслуженная артистка России Елена Михеева. Ей было 74 года. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба театра.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Елена Михеева родилась в июне 1951 года в Ленинграде. В 1972 году окончила театральное училище им. Б. В. Щукина. В начале 1970-х играла в Московском театре сатиры. С 1972 по 1992 год работала в Московском областном театре им. А. Н. Островского. С 1992 года — актриса Московского областного камерного театра.

В Московский губернский театр Елена Михеева пришла в 2013 году. В последнее время она играла в двух спектаклях: «Прекрасное далеко» и «Женитьба. Почти по Гоголю». Кроме того, госпожа Михеева преподавала актерское мастерство на экспериментальном курсе при Камерном театре.

В 2004 году Елена Михеева была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2007 году была награждена знаком губернатора Московской области «Благодарю», в 2012 году — «За вклад в развитие Московской области».

