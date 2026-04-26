Из малогабаритных квартир выехали низкие цены

В Москве не осталось новых квартир и апартаментов стоимостью до 5 млн руб. Об этом сообщили эксперты компании «Метриум». Еще недавно на первичном рынке можно было найти такие объекты площадью от 12 до 20 кв. м. Последний лот продали в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дело не только в росте цен. Девелоперы перестали вкладываться в проекты с малогабаритным дешевым жильем, отмечают аналитики рынка. Скорее всего, этот тренд в обозримом будущем сохранится, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Мы умножаем самую низкую цену по Москве на среднюю площадь квартиры в 30 кв. м и выходим на 7,7 млн руб. и больше. Почему 5 млн руб. не работают? Такой цены метра просто нет. А лот меньше 25 кв. м — это уже не квартира, а комната в гостиничном номере. Строительная политика Москвы не позволяет продавать комнаты без кухни, это просто невозможно.

Поэтому в столице пока не будет таких маленьких квартир, чек будет только расти. И если честно, тут еще есть один момент: когда делается расчет количества квартир и машино-мест, то при таких небольших площадях всегда будет недостаточность последних, что совершенно неприемлемо, согласно политике города. Такие лоты мы с вами не увидим».

Сейчас самая доступная мини-студия в новостройках Москвы стоит 6,6 млн руб. И она находится в реконструированной восьмиэтажке 1995 года. Спрос на небольшие апартаменты и квартиры, вероятно, будет расти, как и их стоимость, отметил управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев:

«Ожидать, что цены могут пойти вниз, абсолютно наивно. Те покупатели, которые предполагали покупать 2-3-комнатные квартиры, спускаются ниже. И они, конечно, будут там формировать спрос. Раз будет формироваться спрос, понятно, что цены пойдут вверх однозначно. Я думаю, что +10% до конца года это абсолютно нормально».

А вот инвестиционная привлекательность малоформатных квартир и студий вызывает сомнение, причем как на первичном, так и на вторичном рынке. Такую точку зрения высказал эксперт по недвижимости и основатель бренда Sapiro Estate Иван Сапиро:

«Сейчас ситуация нестабильная, сложно все прогнозировать. Кроме того, рынок застройки тоже сильно изменился. Если и приобретать недвижимость, то исходя из потребности и желания. С инвестиционной точки зрения сложно что-то прогнозировать, и это касается и вторичного рынка тоже на самом деле. Первичка в стоимости так же сильно, как раньше, точно не растет и вряд ли будет.

Честно говоря, ни то, ни то с инвестиционной точки зрения особо привлекательным не является. Сейчас выгода немножко в другом — в недвижимости на торгах. Там очень много подводных камней, это сложно сравнить с классическим брокериджем. Но там можно выгодно купить объекты, если в этом разбираться.

Перспектива за этим сегментом, потому что все больше объектов там будет сейчас появляться в связи с общеэкономической ситуацией. Поэтому если вопрос состоит в инвестиционной привлекательности на рынке недвижимости, я бы смотрел туда. Но только не в сторону каких-то дешевых студий или однушек в Москве».

По данным экспертов компании «Метриум», сейчас в среднем студии в сегменте столичных новостроек стоят около 12,5 млн руб., а однокомнатные квартиры — уже 16,5 млн руб.

Андрей Загорский