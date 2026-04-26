Средний срок потребкредита в Удмуртии за год увеличился на 31%

Средний срок потребительского кредита в марте в Удмуртии составил 2,23 года. По этому показателю республика находится на 11-м месте среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Год к году прирост — 30,9%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«После пиковых значений в августе 2025 года, в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,1 — 2,3 года. Стоит отметить, что аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по стране срок потребкредита равен 2,18 годам, увеличившись за аналогичный период 2025 года на 27,2%. Отдельно эксперты отметили, что в начале предыдущего года он находился на минимальных значениях после ужесточения денежно-кредитной политики регулятора для охлаждения кредитного рынка.

В первой тройке среди регионов с самым большим показателем срока кредитования оказались Санкт-Петербург — 2,53 года, +21,7%, Москва — 2,35 года, +22,6%, и Новосибирская область — 2,33 года, +20,2%. По динамике увеличения срока лидируют Ростовская и Воронежская области — +38,7% и +35,8% соответственно, а также Пермский край — +33,3%.

Напомним, средний размер потребкредита в марте в Удмуртии составил 173,7 тыс. руб., что на 13,5% больше, чем годом ранее.