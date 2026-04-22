Средний размер потребкредита в Удмуртии увеличился более чем на 13% в марте

Средний размер потребкредита в Удмуртии в марте составил 173,7 тыс. руб. Это на 13,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По размеру потребкредита республика заняла 10-е место среди 30 регионов РФ с наибольшим объемом выдачи в этом сегменте кредитования.

В целом по стране показатель составил 180 тыс. руб. Год к году прирост 11,2%. «В последние семь месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150–180 тыс. руб. При этом спрос на потребкредиты находится на довольно низком уровне, а доля заявок на их получение со стороны наиболее качественных заемщиков существенно сократилась. Дело в том, что в условиях высоких ставок эти граждане предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ухудшение входящего потока, добавил эксперт, вынуждает банки снижать аппетит к риску и делать акцент на управлении качеством портфеля. Как следствие — усиление скоринговых фильтров и ограничение новых выдач потребкредитов.

Для сравнения, сильнее всего размер потребкредита в марте увеличился в Хабаровском (+27,8%, до 174,4 тыс. руб.) и Алтайском (+21,6%, до 152,8 тыс. руб.) краях, Иркутской области (+20%, 148,4 тыс. руб.). Снизился — в Оренбургской области (-7,6%, до 156,2 тыс. руб.), Бурятии (-2,7%, 172,7 тыс. руб.) и Краснодарском крае (-1%, до 170,6 тыс. руб.).

Напомним, доля отказов по POS-кредитам — займам, оформленным в магазине или на сайте в момент покупки товара, — в Удмуртии за март составила 84,3%. Это на 0,8 п. п. меньше, чем годом ранее.