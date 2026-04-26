КСИР задержал два пытавшихся скрытно пройти через Ормузский пролив судна

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив. По данным агентства IRNA, одно из них — «MSCFRANCESCA» — связано с Израилем, второе называлось «EPAMINODES».

Задержанные суда не имели разрешения на проход, неоднократно нарушали морское право и намеренно создавали помехи в работе навигационного оборудования, уточнили в иранских силах. Оба судна были обнаружены с помощью систем умного наблюдения за проливом.

Конфликт в регионе продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали удары по иранской территории. Жертвами боевых действий стали более 3 тыс. человек. 8 апреля было объявлено двухнедельное перемирие, а переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. Боевые действия не возобновлялись, однако США ввели блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.