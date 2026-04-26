В Румынии ввели пожизненное наказание за убийство женщин

Президент Румынии Никушор Дан принял закон о борьбе с «фемицидом» — умышленным убийством женщины. Это понятие впервые закреплено в законодательстве страны. За нарушение предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного.

«Насилие в отношении женщин — одна из самых унизительных и оскорбительных форм поведения. Этот вид агрессии слишком долго либо игнорировался, либо недостаточно пресекался, что приводило к драматическим последствиям»,— сказал Никушор Дан (цитата по Agerpres).

Ранее такие преступления классифицировались в Румынии как жестокое убийство. Теперь термин закреплен как форма гендерного насилия. Закон распространяется в том числе на девушек младше 18 лет. Наказание — от 15 до 25 лет или пожизненный срок.

«Это особенно важный шаг к повышению осведомленности о причинах насилия в отношении женщин, а также к созданию более эффективной и гуманной системы правосудия, которая не только строго наказывает агрессоров, но и понимает и активно предотвращает страдания наиболее уязвимых слоев населения»,— добавил президент.