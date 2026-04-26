Прием для журналистов, аккредитованных в Белом доме, автоматически должен был стать одной из главных тем мировых медиа. Случившаяся же там стрельба гарантировала это. В своих первых откликах комментаторы, включая очевидцев произошедшего, обращают внимание на очевидные недостатки охраны такого важного мероприятия с участием президента США. А еще напоминают об отношении господина Трампа к прессе, отмечая, что в нынешней ситуации такие встречи все больше выглядят анахронизмом.

The New York Times (Нью-Йорк, США) И снова стрелок приблизился угрожающе близко к Трампу У входов в отель не было металлодетекторов, а зона безопасности была установлена только у самого бального зала, расположенного в глубине Washington Hilton. На видео с камеры наблюдения… видно, как стрелок бежит мимо контрольного пункта службы безопасности и только потом его хватают уже рядом с бальным залом… Помимо известных покушений на его жизнь, господину Трампу приходилось сталкиваться со многими угрозами. Федеральные прокуроры говорят, что иранские агенты готовили убийство господина Трампа в отместку за убийство во время его первого президентского срока генерал-майора Касема Сулеймани, который руководил террористическими операциями Ирана. Президент — самая заметная мишень для тех, кто занимается политическим насилием. Однако многие годы угрозы затрагивали должностных лиц на федеральном уровне, уровне штата или местном. Насилие унесло жизни членов обеих основных политических партий.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Трампа поспешно увели с ужина с корреспондентами Белого дома после стрельбы В районе отеля было много полицейских. Присутствовало и небольшое число протестующих. Тем не менее некоторые участники мероприятия в субботу вечером описали меры безопасности при входе в гостиничный комплекс как довольно небрежные: от участников требовалось лишь предъявить приглашение на одну из вечеринок, проходивших на других этажах здания. «По сути, если люди были одеты по случаю, их пропускали»,— сказал один из участников… В последние недели Трамп и его союзники усилили критику прессы, что привело к росту напряженности в преддверии мероприятия. Некоторые представители СМИ, например Huffington Post, решили вообще пропустить ужин, в то время как другие пришли со значками с символикой первой поправки в знак протеста против администрации Трампа.

Politico (Арлингтон, США) В бальном зале: хаос и неразбериха Возникает вопрос, не затруднят ли странные события субботнего вечера, о которых мы до сих пор имеем лишь фрагментарное представление, возвращение к привычной концепции ужинов с корреспондентами. Отель Hilton с его огромным залом для приемов внутри еще более огромного здания никогда не казался местом, которое легко сделать действительно безопасным (именно возле отеля, когда Рональд Рейган покидал тот же самый бальный зал, в марте 1981 года в него стрелял несостоявшийся убийца Джон Хинкли)… Этакое сочетание журналистики, знаменитостей и легкомысленности уже давно кажется анахронизмом в эпоху гнева и политических волнений. И никогда еще это событие не казалось таким сюрреалистичным, как в эти выходные.

Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на встрече в Белом доме

Il Messaggero (Рим, Италия) В Трампа стреляли. Провал в системе безопасности, утечки: Аллен оказался среди гостей. В Рейгана стреляли в этом же отеле в 1981 году Как такое возможно, чтобы человек, вооруженный винтовкой, пистолетом и ножами, смог подобраться достаточно близко для выстрела в агента секретной службы на гала-ужине с участием Трампа?... Самая тревожная деталь заключается в следующем: 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии смог пройти первый уровень безопасности, потому что он был гостем отеля… Отель Washington Hilton был закрыт для публики с 14:00 в рамках подготовки к ужину, который начинался в 20:00, но доступ… был разрешен не только приглашенным. Здесь также были гости отеля, аккредитованные для участия в вечерних приемах, и лица с удостоверениями Ассоциации корреспондентов Белого дома. Другими словами, это было не «стерильное» здание в строгом смысле этого слова. Это был большой функционирующий отель, внутри которого могли свободно перемещаться люди разных категорий… Парадокс заключается в том, что все это произошло в месте, в котором нужно было соблюдать крайнюю осторожность больше, чем в других. Washington Hilton — тот самый отель, возле которого 30 марта 1981 года Джон Хинкли-младший стрелял в Рональда Рейгана, серьезно ранив президента, когда тот возвращался к своему лимузину. После этого нападения отель был специально переоборудован для безопасного размещения президентов: были обустроены охраняемый гараж для кортежа, отдельные входы, отдельные лифт и лестничная клетка, а также охраняемый президентский люкс.

Подготовили Екатерина Наумова, Николай Зубов