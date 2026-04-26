В Суворовском микрорайоне Ростова заложили камень будущего храма

В субботу в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону заложили камень в основание будущего храма в честь князей Бориса и Глеба. Об этом сообщает пресс-служба Донской митрополии.

Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил чин освящения закладного камня. «Строительство храма — это удивительный подвиг, в котором не каждому человеку в этой жизни удается поучаствовать, а тем более завершить его с благословением Божиим»,— сказал митрополит, его слова приводятся в сообщении.

Храм в Суворовском решили построить еще летом 2014 года. Сейчас в составе храмового комплекса в штатном режиме работает часовня, принимает детей двухэтажная воскресная школа.

