В Красноярске открыли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В Красноярске на аллее героев Чернобыля состоялось открытие памятника, посвященного участникам ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил в Telegram губернатор края Михаил Котюков. Он выразил благодарность ликвидаторам за их подвиг, самоотверженность и преданность Родине.

На гранитном постаменте установлены две бронзовые фигуры с дозиметром и противогазом. На информационной табличке изображена медаль, которой награждали участников работ по устранению последствий катастрофы. В ликвидации участвовали около 2,7 тыс. жителей Красноярского края. Они возводили саркофаг над разрушенным энергоблоком и проводили дезактивацию зараженных территорий. Кроме того, красноярские инженеры из НПО «Сибцветметавтоматика» разработали систему дистанционного управления бульдозерами для разбора завалов.

Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел ровно 40 лет назад, 26 апреля 1986 года. В результате аварии реактор был полностью разрушен, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Всего в ликвидации последствий участвовали около 600 тыс. человек, в основном солдаты срочной службы и запаса. Многие из них впоследствии получили инвалидность из-за радиационного поражения.