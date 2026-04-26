Жителя Ростова арестовали по подозрению в убийстве в автомастерской

Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 18 апреля фигурант в автомастерской по ул. Владиленской распивал спиртные напитки вместе со своим 39-летним знакомым. Между мужчинами начался конфликт, и подозреваемый ударил своего знакомого кирпичом по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Установлено, что ранее мужчина он неоднократно был судим.

Мария Иванова

