В Ростове-на-Дону двух девушек задержали за танец на фоне собора

Полицейские задержали 36-летнюю и 17-летнюю жительниц Ростова-на-Дону, которые станцевали на фоне собора Пресвятой Богородицы и выложили видео в интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В чем именно состояло правонарушение в сообщении ведомства не указано.

«Задержанные признали вину и внятно объяснить мотивы своих действий не смогли»,— говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ч.2 ст.5.26 КРФ об АП «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики».

