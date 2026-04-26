В Томской области в ДТП с автобусом погиб человек

На 37-м километре автомобильной дороги «Камаевка–Асино–Первомайское» в Асиновском районе Томской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Погиб один человек.

По данным пресс-службы УМВД России по Томской области, автобус марки «ПАЗ», следовавший в сторону города Асино, неожиданно съехал на левую обочину. Там он столкнулся с припаркованным автомобилем «ВАЗ-2107», рядом с которым находился 59-летний водитель легковушки. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В салоне автобуса было восемь пассажиров. Среди пострадавших оказались 51-летняя женщина, ехавшая в легковом автомобиле, и 72-летняя пассажирка автобуса. Обе они были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, выясняя все обстоятельства и причины происшествия. Специалисты напомнили водителям, что при вынужденной остановке на трассе необходимо включать аварийную сигнализацию, выставлять знак аварийной остановки и при возможности отойти на безопасное расстояние.