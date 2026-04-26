После начала СВО в Грузию эмигрировало более 72 тыс. россиян

С февраля 2022 года в Грузию из России, Украины и Белоруссии эмигрировали 108 222 человека, сообщил грузинский ресурс Business Media (bm.ge) со ссылкой на официальные источники в МВД и правительственном агентстве Geostat. Из них россияне — 72 527, украинцы — 24 440, белорусы — 11 255 человек. Число иммигрантов из этих стран в 2025 году достигло 2,6% населения Грузии. По данным Business Media, в результате роста иммиграции население Грузии к 2025 году увеличилось до 3,9 млн человек, тогда как в стране фиксируется естественная убыль населения: в тот же период число умерших превысило число родившихся на 31 806 человек.

В 2022 году в Грузию из России приехали 56 369 человек, в 2023 году — еще 17 283 гражданина, следует из данных Business Media. В 2024 году число россиян, постоянно проживающих в Грузии, сократилось на 2038 человек, а в 2025 году вновь увеличилось на 913 человек. Российские иммигранты в основном селились в Тбилиси и Батуми.

В 2022 году число иммигрантов с Украины составило 18 712 человек. В 2023 году зафиксировано сокращение этого числа на 159 человек, в 2024-м и 2025-м — вновь увеличение на 2068 и 3279 человек. При этом число иммигрантов-белорусов сокращается: в 2022 году прибыли 12 509 граждан, в 2023 году это число уменьшилось на 980, в 2024 году — на 147 и в 2025 году — на 127 человек. Всего в Грузии, по данным Geostat, постоянно проживает 257 тыс. иностранцев.

Согласно грузинскому законодательству, граждане РФ, Украины, Белоруссии, как и граждане государств—членов ЕС и США, могут жить в Грузии в течение 12 месяцев без регистрации и вида на жительство. Право обращаться к властям с просьбой о предоставлении ВНЖ получают иностранцы, прожившие в Грузии 183 дня за шесть месяцев.

Георгий Двали, Тбилиси