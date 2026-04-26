Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Дона собрали 2 млн рублей для пострадавших от наводнения в Дагестане

Прихожане православных храмов Ростовской-на-Дону епархии собрали 2 млн руб. для помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане. Об этом сообщается на сайте епархии.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Кружечный сбор шел с 16 по 22 апреля 2026 года. Все собранные средства направлены на оказание адресной помощи жителям пострадавших районов.

В конце марта и начале апреля Дагестан столкнулся с масштабными паводками, вызванными продолжительными ливнями. По данным экстренных служб, стихия затронула тысячи домов, часть населенных пунктов осталась без электроэнергии, разрушены мосты и дороги.

Мария Иванова

Новости компаний Все