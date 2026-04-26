В рисковых долгах ищут доходность

На минувшей неделе фонды облигаций развивающихся стран зафиксировали рекордный за десять месяцев приток инвестиций. В общей сложности клиенты таких фондов вложили свыше $6,6 млрд. Инвесторы надеются на завершение вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Находящийся в изоляции российский долговой рынок реагирует на внутренние факторы — денежно-кредитную политику ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

Международные инвесторы нарастили объемы новых инвестиций в облигации, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, поступивших во все мировые фонды облигаций за неделю, закончившуюся 22 апреля, составил $12,4 млрд. Это более чем в полтора раза выше показателя предшествующей недели и лучший результат с начала весны.

Спрос на облигации вырос на фоне снижения геополитических рисков после объявления президентом США Дональдом Трампом двухнедельного перемирия с Ираном.

И хотя прошедшие после этого переговоры сторон так и не увенчались успехом, сам факт прекращения активных боевых действий вселяет в инвесторов надежду на завершение войны. Тем более что на минувшей неделе, до завершения двухнедельного дедлайна, Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня на неопределенный срок.

В результате на минувшей неделе самыми популярными стали фонды, ориентированные на долговые инструменты развивающихся стран (Emerging Markets, EM), чистые вложения в которые составили $6,6 млрд — более чем в два раза больше объема средств, инвестированного неделей ранее, и лучший результат с июня 2025 года. За две недели вложения составили почти $10 млрд, с лихвой компенсировав потери с начала марта ($8,5 млрд). В то же время лидеры привлечений в марте — фонды, ориентированные на US Treasuries,— потеряли за минувшие две недели более $3 млрд. Это менее 7% от инвестиций в предыдущие шесть недель ($45 млрд).

Дональд Трамп, президент США, 23 апреля: Запомните: я хочу добиться наилучшей сделки. Я мог бы заключить ее прямо сейчас.

Защитный актив — US Treasuries — временно потерял актуальность, отмечают управляющие, капитал начал перетекать в сегменты, которые в благоприятном сценарии обладают потенциалом большей доходности. Как отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков, закономерен рост интереса к EM и high yield. «В мире сохраняется глобальный поиск доходности, спреды по HY и EM остаются привлекательными относительно развитых рынков»,— отмечает господин Сушков.

Текущий сдвиг инвестиционных предпочтений выглядит как пересмотр премии за долларовый долговой риск, отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова. Term premium по десятилетним UST (премия, которую требуют инвесторы при удержании долгосрочного выпуска в сравнении с годовым) в последние недели устойчиво держится выше 0,6 процентного пункта (п. п.), тогда как год назад была на уровне 0,3 п. п. В конце минувшей недели доходность десятилетнего выпуска закрепилась выше уровня 4,32%, тогда как по годовому составила лишь 3,67%. «Высокая term premium свидетельствует о том, что рынок перестал воспринимать UST как бесплатную дюрацию»,— отмечает Елена Нефедова.

Устойчивость спроса на рисковые облигации в первую очередь будет зависеть от прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. При этом важное значение будет иметь возобновлением судоходства в Ормузском проливе, которого пока не произошло.

Длительное перекрытие пролива, как отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, несет стагфляционные риски для мировой экономики. «Пока инвесторы, ориентируясь на риторику Трампа и его вероятное желание перед ноябрьскими выборами в Конгресс избежать негатива для рынков и настроений избирателей из-за усугубления энергокризиса, ставят на благоприятное развитие событий, но любая эскалация может быстро изменить настроения»,— отмечает господин Терпелов.

Российский рынок остается закрытым для нерезидентов из недружественных юрисдикций, поэтому притока из фондов EM в рублевые облигации нет. Внешнее влияние на наш рынок транслируется лишь через геополитику, нефть и курс рубля. Банк России уже отмечал, что ситуация на Ближнем Востоке может являться проинфляционным фактором. Но в пятницу он пошел на очередное снижение ключевой ставки на 0,5 п. п., до 14,5%. Тем не менее индекс гособлигаций RGBITR упал на 0,7%. «Значительная часть участников торгов, разогретая околонулевыми недельными данными по инфляции, риторикой представителей крупного бизнеса, ожидала более агрессивного снижения со стороны ЦБ»,— отмечает старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев. Общий сигнал регулятора, по его словам, стал более осторожным и обусловлен внешними и бюджетными рисками, но общее направление ДКП остается неизменным. А потому снижение доходностей ОФЗ продолжится.

Виталий Гайдаев