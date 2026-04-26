Болельщикам на трибунах запретили пропаганду против традиционных ценностей

Правительство России утвердило новые правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях, в которых усилены требования к изображениям и надписям на флагах и баннерах болельщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, средства поддержки не должны содержать пропаганду отказа от традиционных ценностей, закрепленных указом президента РФ от 9 ноября 2022 года. Новые правила запрещают использование материалов с надписями или изображениями, которые могут оскорблять физлиц или наносить вред деловой репутации юридических лиц.

Также расширен перечень оснований, по которым запрещены унижения: теперь это касается не только пола, расы, национальности, языка, происхождения и религии, но и принадлежности к любой социальной группе. Кроме этого, на стадионах запрещены флаги и баннеры с пропагандой насилия, запрещенной символикой, включая нацистскую и аналогичную, а также с нецензурной лексикой, экстремистским, провокационным или рекламным содержанием.