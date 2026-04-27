Маркетплейсы дозрели до замедления

Эпоха быстрого роста в России маркетплейсов, возможно, остается позади. Уже по итогам этого года темпы увеличения совокупной доли крупнейших онлайн-платформ может оказаться вдвое ниже, чем в прошлые периоды. Среди причин — сокращение трат потребителей на непродовольственные товары, отток селлеров с маркетплейсов из-за нелояльной политики интернет-площадок. Для поддержания роста платформам, как считают эксперты, придется добиваться снятия ограничений на продажу алкоголя, чему противится Минздрав, либо выходить на новые рынки.

По итогам этого года совокупная доля на российском рынке двух крупнейших в стране маркетплейсов — Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) — составит 77% от общего оборота индустрии онлайн-торговли (45% и 32% соответственно), прогнозируют в аналитической компании «Эйлер». Темпы роста год к году составят 5 процентных пунктов (п. п.). Для сравнения: в 2025 году прирост достигал 11 п. п., в 2024 году — 9 п. п., отмечают аналитики. В Infoline ожидают, что доля Wildberries и Ozon на рынке онлайн-продаж в этом году увеличится до 35% и 28% соответственно (рост на 0,6 п. п. и 1,3 п. п.). Обе эти компании сейчас входят в период зрелости, поэтому их темпы роста в текущем году окажутся ниже, чем в предыдущие периоды, поясняют в «Эйлере». Универсальные маркетплейсы, как отмечают в Data Insight, доминируют на российском рынке онлайн-торговли: на них приходится 81% всех заказов и 62% объема продаж.

В Wildberries, Ozon и Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупные онлайн-площадки) на вопросы “Ъ” не ответили.

Замедление роста можно отчасти объяснить общим торможением рынка ритейла и его насыщением, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Раньше площадки развивались за счет низкой базы и отсутствия заметного законодательного давления. Но сейчас ситуация изменилась, что заметно по годовым результатам крупнейших площадок.

По данным Infoline, совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году составили 8,59 трлн руб., прибавив год к году 32,2%, рост замедлился на 22 п. п.

Универсальные маркетплейсы уже перехватили достаточную часть онлайн-продаж непродовольственных товаров: их доля в этом сегменте в 2025 году выросла на 1,7 п. п., до 72,2%, а в целом на рынке непродовольственных товаров (без учета автомобилей и моторного топлива, которые практически не представлены в онлайне) — на 6,1 п. п., до 41,6%, подсчитали в Infoline. В то же время, по данным компании «Нильсен», в первой половине 2025 года в продуктовом ритейле ассортимент непродовольственных товаров сократился на 1,8% год к году.

У маркетплейсов снижаются темпы роста из-за сокращения потребителями трат. В марте 2026 года, согласно «Сбер Индексу», номинальные расходы населения на маркетплейсах увеличились на 34,5% против 36,4% месяцем ранее. В марте покупатели снизили расходы, например, на мебель и предметы интерьера (на 12,1%), товары для строительства, ремонта и дачи (на 9,8%), на одежду и обувь (на 4,5%), отмечают в «Сбер Индексе».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что рост оборота крупнейших маркетплейсов замедляется из-за увеличения налоговой нагрузки на селлеров, значимая часть которых работает по упрощенной системе налогообложения.

По его словам, рост цен на универсальных маркетплейсах в условиях повышения комиссий привел к тому, что сейчас значительная часть ритейлеров и владельцев брендов сфокусировалась на развитии собственных онлайн-каналов продаж, например сайтах, или выходе на нишевые маркетплейсы.

Сейчас крупнейшим онлайн-площадкам придется развиваться в новых сегментах для обеспечения высоких темпов роста. По мнению директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, одним из таких вариантов может стать легализация онлайн-продажи алкоголя или выход на новые рынки (например, услуга такси, которую недавно запустил Wildberries). Однако пока Минздрав категорически противится запуску даже эксперимента по онлайн-продаже российских вин. Еще одной проблемой для дальнейшего развития онлайн-платформ может стать и дополнительная регуляторика в отношении маркетплейсов, например ограничение скидок, заключает господин Гафаров.

Алина Мигачёва