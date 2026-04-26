ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ и местам запуска БПЛА

Российская армия поразила места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые Вооруженными силами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, под обстрел попали пункты временной дислокации украинских воинских формирований и иностранных наемников. Всего поражены цели в 140 районах.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 530 беспилотников самолетного типа. Сбиты семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американских систем HIMARS.