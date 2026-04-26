Силы ПВО за сутки сбили 530 дронов ВСУ и два снаряда HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 530 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, сбиты семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американских систем HIMARS.

В ночь на 26 апреля дежурные расчеты ПВО ликвидировали еще 203 беспилотных летательных аппарата. Дроны уничтожены над Московским регионом, а также над Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

В результате атаки на Вологодскую область поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия «Аммиак-3». Пострадали пять человек. Утечку удалось оперативно устранить, выбросов опасных веществ нет.