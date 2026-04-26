Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может считаться главной угрозой для Европы. По его словам, РФ, будучи евразийской страной, остается неотъемлемой частью Европы. Так он прокомментировал военную стратегию ФРГ, где РФ была названа «главной угрозой».

«К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно»,— сказал господин Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину. Представитель Кремля также отметил, что европейские власти пытаются представить Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды. Однако, по его мнению, списать все внутренние проблемы на Москву им вряд ли удастся.

Господин Песков добавил, что российская сторона неоднократно заявляла, что не является угрозой для стран Запада, а обвинения в агрессивных намерениях безосновательны.