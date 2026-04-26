Мадьяр призвал запретить связанным с Орбаном бизнесменам выезд из Венгрии

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр обвинил связанных с уходящим премьер-министром Виктором Орбаном бизнесменов в перечислении «десятков миллиардов форинтов» в ОАЭ, США, Уругвай и другие страны. Господин Мадьяр призвал заблокировать счета этих предпринимателей и запретить им выезд из страны.

По словам Петера Мадьяра, национальное налоговое и таможенное управление Венгрии (NAV) заподозрило в попытках отмывания денег бизнесменов из окружения Антала Рогана — руководителя кабинета Виктора Орбана. Кроме того, связанные с премьер-министром предприниматели стали продавать венгерские СМИ по заниженным ценам, утверждает политик.

«Я призываю руководство NAV немедленно заморозить эти украденные средства»,— сказал Петер Мадьяр в видеообращении в соцсети Х. Он попросил генпрокурора и начальника полиции Венгрии задержать злоумышленников и «не позволить им бежать» в страны, в которых невозможна экстрадиция.

По итогам прошедших в середине апреля парламентских выборов оппозиционная партия Петера Мадьяра получила 141 из 199 мест в парламенте. Лидер «Тисы» займет пост премьер-министра 9 мая. Он призвал президента и других высших должностных лиц страны, назначенных предыдущей властью, добровольно уйти в отставку до 31 мая — иначе их отстранят принудительно.