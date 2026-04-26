Стрельба на ужине с Трампом в Вашингтоне. Главное

На ужине для прессы Белого дома в гостинице Washington Hilton произошла стрельба. Секретная служба эвакуировала Дональда Трампа со сцены. Один из сотрудников был ранен. По данным СМИ, стрелял 31-летний репетитор из Калифорнии, его задержали. Что известно к этому часу — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Что случилось

В ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа, произошла стрельба. Огонь был открыт у зоны досмотра с металлодетекторами.

Сотрудники Секретной службы немедленно эвакуировали президента со сцены, журналистов оттеснили из зала.

По данным властей, Трамп и его супруга не пострадали, ранение получил один из сотрудников спецслужб.

Кто стрелял

Подозреваемый задержан. По данным СМИ, это 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.

Полиция установила, что он был гостем отеля. При нем обнаружили дробовик, пистолет и ножи.

По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку.

После задержания он заявил, что хотел напасть на «чиновников администрации», не уточнив конкретную цель, сообщил источник CBS.

Обвинения и суд

Прокуратура округа Колумбия намерена предъявить задержанному обвинения в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального сотрудника.

Суд, как ожидается, состоится 27 апреля.

Полиция проверяет номер подозреваемого в отеле и изучает возможные мотивы.

Реакция Трампа

После инцидента Трамп заявил, что изначально предлагал не прерывать мероприятие, но последовал рекомендациям службы безопасности. Он подтвердил задержание стрелка и поблагодарил спецслужбы за работу.

Ужин был перенесен.

Президент также отметил, что не намерен позволять подобным инцидентам влиять на свою деятельность.

Реакция мировых лидеров

На произошедшее отреагировали в мире.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, премьер Австралии Энтони Альбанезе и премьер Индии Нарендра Моди осудили стрельбу и выразили поддержку США.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что политическому насилию нет места в демократическом обществе.

Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее тревожным сигналом.

Исторический контекст