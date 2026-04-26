Стрельба на ужине с Трампом в Вашингтоне. Главное
На ужине для прессы с участием Трампа произошла стрельба
На ужине для прессы Белого дома в гостинице Washington Hilton произошла стрельба. Секретная служба эвакуировала Дональда Трампа со сцены. Один из сотрудников был ранен. По данным СМИ, стрелял 31-летний репетитор из Калифорнии, его задержали. Что известно к этому часу — в материале «Ъ».
Фото: Alex Brandon / AP
Что случилось
- В ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа, произошла стрельба. Огонь был открыт у зоны досмотра с металлодетекторами.
- Сотрудники Секретной службы немедленно эвакуировали президента со сцены, журналистов оттеснили из зала.
- По данным властей, Трамп и его супруга не пострадали, ранение получил один из сотрудников спецслужб.
Кто стрелял
- Подозреваемый задержан. По данным СМИ, это 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.
- Полиция установила, что он был гостем отеля. При нем обнаружили дробовик, пистолет и ножи.
- По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку.
- После задержания он заявил, что хотел напасть на «чиновников администрации», не уточнив конкретную цель, сообщил источник CBS.
Обвинения и суд
- Прокуратура округа Колумбия намерена предъявить задержанному обвинения в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального сотрудника.
- Суд, как ожидается, состоится 27 апреля.
- Полиция проверяет номер подозреваемого в отеле и изучает возможные мотивы.
Реакция Трампа
- После инцидента Трамп заявил, что изначально предлагал не прерывать мероприятие, но последовал рекомендациям службы безопасности. Он подтвердил задержание стрелка и поблагодарил спецслужбы за работу.
- Ужин был перенесен.
- Президент также отметил, что не намерен позволять подобным инцидентам влиять на свою деятельность.
Реакция мировых лидеров
- На произошедшее отреагировали в мире.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, премьер Австралии Энтони Альбанезе и премьер Индии Нарендра Моди осудили стрельбу и выразили поддержку США.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что политическому насилию нет места в демократическом обществе.
- Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее тревожным сигналом.
Исторический контекст
- Отель Washington Hilton уже фигурировал в истории подобных инцидентов: в 1981 году рядом с ним было совершено покушение на президента Рональда Рейгана.
- Тогда глава государства получил тяжелое ранение, а нападавший был признан невменяемым.