Стрельба на ужине с Трампом в Вашингтоне. Главное

На ужине для прессы с участием Трампа произошла стрельба

На ужине для прессы Белого дома в гостинице Washington Hilton произошла стрельба. Секретная служба эвакуировала Дональда Трампа со сцены. Один из сотрудников был ранен. По данным СМИ, стрелял 31-летний репетитор из Калифорнии, его задержали. Что известно к этому часу — в материале «Ъ».

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

Что случилось

  • В ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа, произошла стрельба. Огонь был открыт у зоны досмотра с металлодетекторами.
  • Сотрудники Секретной службы немедленно эвакуировали президента со сцены, журналистов оттеснили из зала.
  • По данным властей, Трамп и его супруга не пострадали, ранение получил один из сотрудников спецслужб.

Кто стрелял

  • Подозреваемый задержан. По данным СМИ, это 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.
  • Полиция установила, что он был гостем отеля. При нем обнаружили дробовик, пистолет и ножи.
  • По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку.
  • После задержания он заявил, что хотел напасть на «чиновников администрации», не уточнив конкретную цель, сообщил источник CBS.

Обвинения и суд

  • Прокуратура округа Колумбия намерена предъявить задержанному обвинения в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального сотрудника.
  • Суд, как ожидается, состоится 27 апреля.
  • Полиция проверяет номер подозреваемого в отеле и изучает возможные мотивы.

Реакция Трампа

  • После инцидента Трамп заявил, что изначально предлагал не прерывать мероприятие, но последовал рекомендациям службы безопасности. Он подтвердил задержание стрелка и поблагодарил спецслужбы за работу.
  • Ужин был перенесен.
    Фото: Tom Brenner / AP

    Фото: William Lang / AP

    Фото: DONALD J TRUMP / Truth Social / Handout / Reuters

    Фото: Evan Vucci / Reuters

    Фото: Jonathan Ernst / Reuters

    Следующая фотография
    1 / 5

    Фото: Tom Brenner / AP

    Фото: William Lang / AP

    Фото: DONALD J TRUMP / Truth Social / Handout / Reuters

    Фото: Evan Vucci / Reuters

    Фото: Jonathan Ernst / Reuters

  • Президент также отметил, что не намерен позволять подобным инцидентам влиять на свою деятельность.

Реакция мировых лидеров

  • На произошедшее отреагировали в мире.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, премьер Австралии Энтони Альбанезе и премьер Индии Нарендра Моди осудили стрельбу и выразили поддержку США.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что политическому насилию нет места в демократическом обществе.
  • Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее тревожным сигналом.

Исторический контекст

  • Отель Washington Hilton уже фигурировал в истории подобных инцидентов: в 1981 году рядом с ним было совершено покушение на президента Рональда Рейгана.
  • Тогда глава государства получил тяжелое ранение, а нападавший был признан невменяемым.

