Сербию отправляют на досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич готов провести досрочные всеобщие выборы в стране уже нынешним летом; в качестве вероятной даты называется 12 июля. Сербский лидер вынужден форсировать проведение выборов в том числе из-за резкого усиления давления на Белград со стороны ЕС. Еврокомиссия объявила, что намерена лишить Сербию €1,5 млрд, причитающихся ей из европейских фондов. В руководстве ЕС организовали встречу с ректором Белградского университета Владаном Джокичем, который считается главным потенциальным оппонентом Александра Вучича и правящей партии на предстоящих выборах. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич

Вероятное проведение в Сербии досрочных парламентских выборов сербский президент косвенно анонсировал в конце этой недели. Находясь в Париже, где он участвует в Международной конференции по глобальной политике, Александр Вучич сообщил сопровождающим его журналистам, что правящая Сербская прогрессивная партия проведет на национальный праздник Видовдан, который отмечается 28 июня, массовые митинги в Белграде и других городах.

«Для граждан Сербии это будет время важных и крупных решений, будут это выборы или что-то еще, об этом сообщу чуть позже»,— интригующе поведал президент. Несколькими днями ранее Александр Вучич объявил, что дата проведения новых выборов станет известна ко дню Святого Георгия — 6 мая.

Впрочем, сербские журналисты уже выяснили, что для проведения массовых митингов правящей партии зарезервированы 26 и 28 июня. А сами выборы, по данным оппозиции, власти намерены провести 12 июля.

Если эти утечки подтвердятся, всеобщие выборы в Сербии пройдут на полтора года раньше срока, поскольку полномочия нынешнего сербского парламента истекают только в декабре 2027 года. Досрочного голосования требуют оппозиция и студенты, уже полтора года проводящие массовые протесты по всей стране после трагедии в Нови-Саде, где из-за обрушения бетонного козырька вокзала погибли 16 человек.

Кроме того, и сам президент, и руководители правящей партии не раз давали понять, что одновременно с внеочередными парламентскими могут быть проведены и досрочные президентские выборы. Второй срок пребывания Александра Вучича на посту президента истекает будущей весной, и баллотироваться в третий раз конституция ему запрещает. А вот возглавить правящую партию на досрочных парламентских выборах, чтобы пересесть потом в кресло премьера, он вполне может.

Однако для этого возглавляемая Александром Вучичем Сербская прогрессивная партия должна победить на выборах. Как поясняют знакомые с позицией пропрезидентской партии источники “Ъ” в Белграде, добиться этой цели ей будет легче именно летом, когда у протестующих студентов будет сессия и каникулы, а многие сторонники оппозиции отправятся в отпуска.

Форсировать проведение досрочных выборов сербский лидер вынужден и из-за резко возросшего в последнее время давления на Белград со стороны Евросоюза, что объективно усиливает позиции противников сербских властей.

На уходящей неделе еврокомиссар по расширению Марта Кос прямо заявила о намерении Еврокомиссии лишить Сербию причитающихся ей из европейских фондов €1,5 млрд из-за резкого замедления темпов реформ и недавнего принятия законов, ограничивающих права спецпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью. Эксперт белградского Центра европейской политики Марко Тодорович считает предупреждения Марты Кос Белграду «самыми резкими до сих пор», что, по его словам, свидетельствует о падении доверия со стороны ЕС к Сербии.

Также на завершающейся неделе в руководстве ЕС оперативно организовали встречу с ректором Белградского университета Владаном Джокичем, который считается главным вероятным оппонентом Александра Вучича и правящей партии на предстоящих выборах. После встреч ректора в Брюсселе сербский президент даже не пытался скрыть раздражения. По его словам, Брюссель, вне всякого сомнения, больше поддерживает Владана Джокича, нежели его, однако, президент убежден, что «он лучше ректора — моложе, перспективнее и больше знает Сербию и проблемы граждан».

