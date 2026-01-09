Глава Удмуртии на 83-м месте рейтинга влияния губернаторов на федеральном уровне

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 83-е место в рейтинге губернаторов по влиянию на федеральном уровне. Его средний балл — 5,75. Список опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В ноябре глава республики находился на одну позицию ниже.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Методика исследования — экспертный опрос. Закрытое анкетирование прошли 23 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Они оценивали влияние губернаторов на федеральном уровне по 10-бальной шкале. После этого определялись средние арифметические значения оценок. Губернаторов распределили по разделам «очень сильное влияние» (1-20 место), «сильное влияние» (21-50) и «среднее влияние» (51-89). Глава Удмуртии оказался в третьей категории.

В первой тройке — мэр Москвы Сергей Собянин, раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Средний балл — 9,5, 8,03 и 7,89 соответственно. На последнем, 89-м месте, расположен глава Хакасии Валентин Коновалов. Ему присвоено 5,61 балла.

Напомним, по итогам ноября в медиарейтинге губернаторов господин Бречалов поднялся на 10 позиций, заняв 68-ю строчку рейтинга от «Медиалогии». Эксперты сервиса отмечали, что на повышение рейтинга главы Удмуртии повлияла встреча с генеральным директором «AIM Global Foundation» Валидом Фаргхалом, с кем он обсуждал вопросы партнерства между регионом и ОАЭ.

Владислав Галичанин